Destapan crudo detalle sobre crimen de exreina Carolina Flores; exponen conducta de la suegra: “Fueron escalando”

Carolina Flores fue víctima de un violento ataque en su apartamento ubicado en Polanco, en la Ciudad de México. Según los reportes conocidos hasta el momento, la exreina se encontraba en el lugar junto a su suegra y su esposo, quien permanecía en otra habitación cuidando al bebé de la familia.

Se conoce inesperado giro en el caso de la exreina Carolina Flores: señalan a esposo por particular detalle en el crimen

Ante las dudas y versiones que comenzaron a circular alrededor del caso, el periodista Fabián Pasos conversó con Reyna Gómez, madre de Carolina Flores, para conocer más detalles sobre los motivos de este crimen, basándose en la presunta herencia vinculada a la investigación.

Durante la entrevista con MafianTV, la mujer confirmó que su hija sí recibió una millonaria indemnización tras la muerte de su padre, ocurrida en 2022. Sin embargo, evitó profundizar en la cifra exacta entregada a la exreina, argumentando que no se sentía cómoda hablando públicamente sobre ese tema.

No obstante, en el mismo espacio, Reyna Gómez aprovechó y relató un poco sobre las conductas que tenía Erika María Herrera, pese a que compartió muy limitado con ella. La madre de la modelo indicó que su hija le contaba lo que sucedía, detallando los malos tratos que recibía de su suegra.

De acuerdo con lo registrado en el formato, se conoció que la mujer se molestó cuando Flores puso límites en las dinámicas de su embarazo, ya que tomó decisiones para el día en que nació el niño.

“Los problemas fueron escalando cuando mi hija puso límites para cuando iba a nacer el bebé”, contó la madre.

“El niño nació en Estados Unidos, en el mismo hospital donde ella nació. Ella me dijo que cuando naciera el bebé no iban a recibir visitas; yo siempre respeté su manera de pensar”, afirmó.

Detienen en Caracas a la mexicana Érika María “N”, señalada por el brutal feminicidio de su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores, ocurrido en Polanco, CDMX. Foto: X/@FiscaliaCDMX

Según Gómez, esto no le sentó bien a Erika María, quien lo tomó mal y transformó su relación con la exreina, optando por llamarla “perrucha” de forma despectiva y desafiante. Aunque le recomendó a su hija que no se “enganchara con eso”, Carolina vio mensajes de texto que enviaba la mujer al hijo, quejándose y hablando mal de ella.

Reyna Gómez quiso hablar de la suegra, expresando lo poco que la conoció y lo que pudo detallar antes de la boda.

El primer encuentro fue en 2025 para la compra del vestido de novia de su hija, donde notó lo reservada y distante que era la madre de Alejandro Sánchez. A pesar de que se quería una unión familiar, la modelo intentaba hacerlo distinto porque sabía que la suegra era “prudente y callada”.

“Ay, no, es que tú eres bien platicadora. Al rato te la vas a querer llevar de compras”, recordó la madre de Carolina, citando un comentario que le hizo ella.

En cuanto a su acercamiento, Reyna Gómez fue puntual en que Erika María siempre fue distante, al punto de conservar seriedad y una actitud tajante.

“‘Hola’, pero seria. Le dije: ‘¿No me recuerda? Soy la mamá de Carolina’, y me dijo: ‘Ah, hola’. Yo soy muy efusiva, pero a la señora la agarré en curva. Me saludó, pero seria. No lo tomé a mal, no lo tomé como grosería”, relató.

Las declaraciones aumentaron aún más la atención sobre el caso, ya que familiares y allegados sostienen que ese dinero habría provocado tensiones dentro del entorno familiar y podría estar relacionado con el posible móvil del crimen. Entretanto, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer lo sucedido en el apartamento ubicado en Polanco, en Ciudad de México.