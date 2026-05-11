Primeras fotos del tercer hijo de Luis Díaz: “Un sueño más de nuestro corazón”

En la mañana de este lunes, 11 de mayo de 2026, Luis Díaz y Gera Ponce confirmaron el nacimiento de Fernando, su primer hijo varón, con tiernas fotografías y un mensaje que llenó de emoción a sus seguidores en redes sociales.

“Más amor. Más vida. Más de nosotros”, dice parte de la descripción de la publicación que, rápidamente, generó una ola de mensajes de felicitaciones para la pareja, justo en el mes de las madres.

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Además, señalaron que la llegada de su tercer hijo a su hogar, junto a Roma y Charlotte, quienes nacieron en 2021 y enero de 2024, respectivamente, es “un sueño más de nuestro corazón hecho realidad”.

En las fotografías difundidas por la pareja, se observa a Gera Ponce presentándoles a sus hijas al nuevo integrante de la familia mientras permanece recostada en la camilla del hospital. Allí, las pequeñas aparecen mirando con atención y ternura al bebé, protagonizando un emotivo momento familiar.

Por su parte, Luis Díaz aparece con un visible gesto de felicidad acompañando a su pareja durante este importante momento. En las imágenes se ve cuando abraza con cariño a su hijo recién nacido, mientras luego dirige su mirada hacia sus hijas, quienes están conociendo por primera vez al bebé y lo sostienen en brazos.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con comentarios como “¡Qué bendición! ¡Felicitaciones!”; “felicidades, maestro, Dios bendiga siempre a tu familia”; “bienvenido, príncipe preciosooooo”; “felicidades, mi hermano” y “Dios los bendiga”.

Vale mencionar que la bienvenida del primer hijo varón de Luis Díaz llega en una excelente etapa para el futbolista colombiano, quien en los próximos días deberá concentrarse nuevamente con la Selección Colombia para afrontar nuevos compromisos internacionales y continuar el camino hacia la próxima Copa del Mundo.

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Para sus seguidores, este momento familiar puede ser una de sus mayores motivaciones de cara a los retos deportivos que tendrá con la selección nacional y su club en los próximos meses, por lo que celebran junto a él su llegada y lo llenan de buenos deseos tanto en el ámbito profesional como en el personal.

“El título más grande que has ganado, crack Luis Díaz, tu hermosa familia junto a Gera Ponce”, escribió otro de sus seguidores en la publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram y que, en menos de una hora, superó los 200 mil likes.