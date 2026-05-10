El año natural en el fútbol (2026) se acerca a su punto máximo cuando las temporadas en Europa van llegando a su fin. Mientras asoma el Mundial 2026 como máximo objetivo para muchas de las figuras que brillan en la élite del ‘Viejo Continente’, donde también aparece el volante colombiano Luis Díaz.

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Lucho Díaz pareciera que está clasificando al Balón de Oro tras ser mencionado como uno de los mejores extremos del planeta y titular indiscutido en el esquema ofensivo del Bayern Múnich. El volante colombiano fue fundamental en el título de la Bundesliga que el gigante bávaro consiguió con varias fechas de anticipación.

Sumado a eso, Luis Díaz fue semifinalista de Champions League, pero se considera un fracaso en el fútbol alemán debido a que tenía muchas opciones y herramientas para ser campeón esta temporada en Europa. Por si fuera poco, a Lucho le queda todavía la final de la Copa de Alemania contra el Stuttgart, que podría aumentar su palmarés en una temporada notable.

Luis Díaz en el partido donde Bayern Múnich quedó eliminado de la Champions League, ante PSG. Foto: Getty Images

Esta es la carta de presentación de Luis Díaz al Balón de Oro de este año, mientras que Lamine Yamal hasta el momento solamente ha conseguido el título de LaLiga, mientras que en la Champions League con el Barcelona se quedó en los cuartos de final. En lo que tiene que ver con la Copa del Rey, se frenó en semifinales.

Cabe recordar que hay más candidatos para el balón de oro y el Mundial 2026 será definitivo para mirar al ganador. Por Francia, aparecen jugadores como Michael Olise, Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé; Brasil tiene a Raphinha y Vinicius, entre otros.

Lamine Yamal gana LaLiga, pero sufre por el Mundial

El ’10’ del Barça sufrió una lesión en el bíceps femoral izquierdo el 22 de abril pasado al tirar el penalti decisivo en el encuentro de LaLiga contra el Celta de Vigo (1-0).

Desde entonces, Lamine Yamal no ha vuelto a jugar con su equipo, mientras espera poder recuperarse a tiempo para estar con la selección española en su primer Mundial. Sería un completo desastre si no alcanza a estar, además de una de las bajas más notables en Estados Unidos, México y Canadá.

Lamine Yamal le anotó a Atlético Madrid en la vuelta de cuartos de final de Champions League Foto: NurPhoto via Getty Images

Máximo goleador del Barça, Lamine Yamal anotó 24 goles esta temporada entre todas las competiciones, seis más que los 18 que anotó en toda la temporada pasada. Va en auge y el Mundial 2026 sería decisivo para su Balón de Oro.