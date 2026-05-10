¿Qué pasó con ‘Yositoko’ de ‘Do re millones’? Así luce la modelo en 2026

Durante varios años, Do re millones fue uno de los formatos más vistos de las tardes de la televisión colombiana, pues el programa del Canal Caracol, que se transmitió entre 2012 y 2014, mezclaba música, humor y participación del público bajo la conducción de Marcelo Cezán y la presencia del maestro César Escola, quien se encargaba de ponerle ritmo a cada emisión.

Sin embargo, entre los personajes que más llamaban la atención estaba una joven modelo asiática que muchos televidentes conocieron como ‘Yositoko’.

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Con sus trajes típicos, su carisma frente a las cámaras y su participación constante en las dinámicas del programa, la modelo terminó convirtiéndose en una figura muy querida por los televidentes. Aunque pasaron varios años desde el final del formato, todavía hay quienes se preguntan qué ocurrió con ella y cómo luce actualmente.

Detrás del personaje de ‘Yositoko’ estaba Vivi Kim, una mujer que se ganó el cariño del público gracias a su espontaneidad y a su presencia en uno de los programas más populares de la televisión nacional durante esa época.

Dentro del concurso, ella era considerada la “cuota internacional” y tenía una función muy particular: entregarle los instrumentos al maestro César Escola para escoger a la persona del público que tendría la oportunidad de jugar y participar por los premios.

Con el paso del tiempo, Vivi Kim tomó distancia del mundo del entretenimiento colombiano y decidió construir una nueva etapa de vida lejos de las cámaras. Actualmente vive en Estados Unidos y, aunque muchos aún la recuerdan por su faceta televisiva, su presente está enfocado en su familia y en sus proyectos personales.

De acuerdo con lo que ha compartido en sus redes sociales, se graduó de Pepperdine University en 2023, uno de los logros académicos que más celebró públicamente. Además, ha mostrado apartes de su vida familiar, revelando que tuvo a su hija en 2016 y que lleva más de una década de matrimonio con su pareja sentimental.

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Las publicaciones recientes de la exmodelo también han despertado curiosidad entre quienes seguían su carrera en Colombia, especialmente porque muchos quedaron sorprendidos al descubrir que realmente, tenía conocimiento para hablar en español.

En varias ocasiones, Vivi Kim ha compartido mensajes y contenidos escritos en este idioma, algo que para algunos televidentes todavía resulta inesperado, pese a que vivió varios años en el país gracias a su participación en televisión.