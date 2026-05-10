Shaira hizo urgente llamado y se mostró molesta por delicada situación:“No lo valoran”

Desde que se dio a conocer en 2011 como la ganadora de Factor XS, Shaira se convirtió en una de las voces juveniles más reconocidas de la música popular y regional en Colombia. Su paso por el programa del Canal RCN, en el que niños y adolescentes demostraban su talento frente a millones de televidentes, marcó el inicio de una carrera artística que, años después, sigue dando de qué hablar.

Esta vez, la cantante llamó la atención por unas declaraciones contundentes sobre la industria musical actual.

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Recientemente, la artista fue invitada al pódcast Te lo dice Cuervo del presentador colombiano Camilo Cuervo, espacio en el que habló sin filtros sobre cómo percibe el rumbo que ha tomado la música en la era de las redes sociales y las tendencias.

Durante la conversación, Shaira expresó su preocupación por el tipo de contenido musical que actualmente domina plataformas digitales como TikTok. Según explicó, siente que las canciones elaboradas con mayor profundidad artística ya no reciben el reconocimiento que merecen.

“Hay mucha música desechable. Uno entra a TikTok y está el trend... y dice tres cosas y para la gente eso es un tema. El tema del año, el tema de no sé qué”, comentó la cantante en medio de la entrevista.

@telodicecuervo "Hay mucha música desechable" @shairaoficial habla del presente de la música La entrevista completa con SHAIRA disponible este SÁBADO en YouTube 'Te Lo Dice Cuervo' a las 6:30 PM a través de RED MÁS TV en el canal 101 y 1001 HD de la señal de Claro TV 🐦‍⬛ - - - shaira shairafans shairamusica camilocuervo TeLoDiceCuervo musicapopular musicapopularcolombia MusicaDeCantina musicapopularcolombiana Podcast podcastclips podcasting podcastviral podcastersofinstagram PodcastShow podcastlife podcaster entrevista polemica chisme chismesito EntrevistaExclusiva laneveranews ♬ sonido original - Te Lo Dice Cuervo - Te Lo Dice Cuervo

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el momento en el que defendió el trabajo detrás de las producciones musicales más elaboradas, asegurando que muchas veces el público no alcanza a dimensionar el esfuerzo artístico y técnico que existe detrás de una canción.

“Pero saca un artista, una canción que habla de amor, que dice palabras bonitas, que cuenta una historia, que se demoraron en el estudio días masterizando, que se metió el violinista, que se metió el de cello, que se metió el de las trompetas, el que hizo las partituras para que toda una banda grabara y grabaron cada instrumento en vivo, no lo valoran”, afirmó.

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Las palabras de Shaira rápidamente generaron conversación entre sus seguidores y usuarios en redes sociales, pues muchos coincidieron con su postura sobre el impacto de las plataformas digitales en la industria musical. Otros, por el contrario, defendieron los nuevos formatos y estilos que hoy triunfan entre las generaciones más jóvenes.

La cantante también dejó claro que no busca atacar a quienes han encontrado éxito con canciones virales o contenidos más comerciales. De hecho, aseguró que respeta a quienes logran crecer profesionalmente dentro de esa dinámica.

“No tengo nada en contra de la gente que sale adelante con eso. Cada quien. Eso es como los que hacen cosas prohibidas y salen adelante y facturan. Bien, los felicito, bacano”, expresó.

Aun así, insistió en que, desde su punto de vista, la música ha perdido parte de su esencia y del valor artístico que antes tenía. “Yo, desde mi perspectiva, siento que se está perdiendo mucho valor en el tema musical”, agregó.

Para finalizar, la intérprete defendió el esfuerzo económico y creativo que implica producir canciones con instrumentación en vivo y procesos más complejos. “Vale mucho más grabar una canción de esas que una canción que dice tres cosas”, señaló de manera contundente.