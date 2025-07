Shaira se sinceró por dolorosa experiencia amorosa: “Estaba casado”

“Resulta que, una vez, en un evento me presentaron a un hombre, caballeroso, detallista, atractivo, la verdad es que él me mandaba flores todos los días, estaba súper pendiente de mí, me escribía poemas y todo, era el hombre perfecto”.

“Resulta que no era tan perfecto porque un día vi en redes sociales, en el buscador en el que aparece todo el mundo, una foto de una mujer con él y dije: ‘Dios, mío, ¿qué voy a hacer? tiene esposa’. Me di cuenta de que se proclamaban mucho amor y dije: ahí no me voy a meter", afirmó la cantante.