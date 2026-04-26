Los jugadores que se pierden el Mundial 2026 por lesión: la oscura lista que crece cada vez más

A menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, el panorama de las lesiones de varios futbolistas internacionales ha condicionado las convocatorias definitivas. Diversas selecciones nacionales han reportado bajas de jugadores cuya recuperación se extenderá más allá del torneo, impidiendo su participación a pesar de haber sido piezas constantes durante los procesos de eliminatorias.

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Bajas confirmadas en Europa y Sudamérica

En el seleccionado de Inglaterra, Jack Grealish quedó fuera de la carrera mundialista tras sufrir una fractura por estrés en el pie izquierdo el pasado 18 de enero. Tras su paso por el quirófano en febrero, los tiempos de rehabilitación confirmaron su ausencia.

Por su parte, la selección de Croacia perdió a uno de sus referentes defensivos, Josko Gvardiol, quien se sometió a una cirugía por una fractura en su pierna derecha, que le demandará varios meses de recuperación.

Alemania también registra una baja sensible en el ataque con Serge Gnabry. El extremo sufrió una lesión en los músculos aductores del muslo derecho que, según los reportes médicos, no le permitirá retomar la competencia activa antes del inicio de la cita norteamericana.

Serge Gnabry con la indumentaria de la Selección de Alemania. Una lesión lo sacó del Mundial 2026 a 50 días de iniciar. Foto: Getty Images

En el continente sudamericano, la selección de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, no contará con Rodrygo Goes. El delantero sufrió una rotura de menisco y del ligamento cruzado anterior, siendo uno de los primeros nombres de peso en ser descartado oficialmente para el torneo.

Argentina, actual campeona, también presenta bajas confirmadas: el defensor Juan Foyth sufrió una rotura del tendón de Aquiles, mientras que el atacante Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante una práctica con el equipo nacional.

Rodrygo Goes extremo derecho del Real Madrid y Brasil no jugará el mundial. Foto: NurPhoto via Getty Images

Francia perdió a Hugo Ekitike, quien se lesionó durante los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los exámenes realizados por el Liverpool, su club actual, confirmaron la rotura del tendón de Aquiles del atacante, quien debió abandonar el campo de juego en camilla.

Jugadores bajo observación médica

Existen otros casos donde la participación aún no se descarta, pero permanece bajo estricta vigilancia de los cuerpos médicos.

Lamine Yamal se lesionó tras cobrar el penal que puso adelante en el marcador a Barcelona contra Celta de Vigo. Foto: Getty Images

El defensor argentino Cristian Romero sufrió una lesión de rodilla que terminó su temporada con el Tottenham, aunque mantiene posibilidades mínimas de asistir.

En España, Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda; aunque no volverá a jugar con el Barcelona este curso, los informes indican que llegaría a tiempo para el Mundial.

Finalmente, el brasileño Willian Estevão se encuentra en una situación crítica tras reportarse una lesión de grado cuatro en los isquiotibiales con el Chelsea. Aunque no existe un comunicado de exclusión total, su presencia es poco probable debido a la cercanía del evento inaugural.