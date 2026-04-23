FCF informó decisión de Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico para el Mundial 2026: esto hizo

Con miras al Mundial 2026, el profesor Néstor Lorenzo decidió hacer una gira previa para ir a los continentes donde tiene posibles convocados para la lista final de la Selección Colombia.

Según lo informado por la Federación Colombiana de Fútbol, el viaje del entrenador argentino junto a su cuerpo técnico ya inició y, de momento, va por Brasil y Argentina.

Luego de eso, saltará a Norteamérica, donde visitará a James Rodríguez, en medio de su discreto momento con Minnesota United, como una de las prioridades.

En las primeras horas de este jueves se había hecho mención a ello, pero al no existir alguna información oficial no pudo ser confirmado. Sin embargo, ahora que ya lo ha referenciado la FCF, es certificado que Lorenzo tendrá una conversación premundial con James.

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James es suplente en Estados Unidos

En el más reciente partido de Minnesota Uniteda, James permaneció los 90′ en el banco de suplentes. El juego pasado, tampoco sumó muchos minutos, apenas uno que muestra el claro declive que está teniendo en MLS.

Resulta difícil de entender que un futbolista que pasó por Real Madrid y Bayern Munich, además de haber sido goleador de una FIFA World Cup, hoy atraviese un momento de carrera como este a sus 34 años.

James Rodríguez, colombiano al servicio del Minnesota United. Foto: Getty Images

Hasta ahora, en el torneo más importante de Estados Unidos, James Rodríguez solo ha podido disputar 27 minutos frente a Vancouver Whitecaps, 14 ante Seattle Sounders y apenas 1 contra Portland Timbers.

Antes de la cita mundialista, a Minnesota le restan siete partidos. En alguno de ellos, ojalá en todos, se espera que James empiece a sumar minutos. De no ser así, su convocatoria a la lista final de Néstor Lorenzo será ampliamente cuestionada.

Partidos del Minnesota United antes del Mundial:

28-29/04: Octavos de final US Open Cup

Octavos de final US Open Cup Los Ángeles FC - 25 de abril de 2026

Columbus Crew - 2 de mayo

Austin FC - 10 de mayo

Colorado Rapids - 13 de mayo

New England Revolution - 16 de mayo

Real Salt Lake - 23 de mayo.

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FCF explica el por qué de la gira

De acuerdo a lo informado por la Federación, esa gira de Lorenzo busca acercarse a los jugadores que ya son fijos y explorar cómo se encuentren otros que podrían serlo para el próximo Mundial.

“Como parte fundamental de la preparación para la próxima Copa del Mundo, los miembros del cuerpo técnico de la Selección Colombia se encuentran realizando una gira técnica internacional", revelaron.

Néstor Lorenzo afina detalles para el Mundial 2026 con Colombia. Foto: AFP

“En el marco de esta planificación, el grupo de trabajo liderado por el director técnico Néstor Lorenzo se encuentra actualmente en Argentina y Brasil, y continuará su recorrido por Estados Unidos y Europa, con el objetivo de visitar diversos jugadores", avisó la FCF.

“Estas jornadas de acompañamiento tienen como propósito central evaluar el presente y delinear pasos a seguir en el futuro cercano de los futbolistas", fue como terminaron explicando y justificando el viaje que realiza el argentino junto a sus colaboradores.