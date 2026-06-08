Ramón Jesurún respondió en vivo si es verdad que le prohibió a Néstor Lorenzo llevar a Sebastián Villa al Mundial

La Selección Colombia ya se encuentra pensando en lo que será el debut del Mundial 2026, tras lo que fue la victoria ante Jordania. Sin embargo, todavía se sigue hablando de los 26 jugadores que convocó Néstor Lorenzo.

El jugador que no iba a ir al Mundial, pero metieron de últimas por Sebastián Villa: fue revelado

Uno de los temas que suena con mucha frecuencia fue la decisión finalmente de no llevar a Sebastián Villa. El jugador es muy resistido por una gran parte del país debido al caso de violencia intrafamiliar que protagonizó en su momento en Argentina.

Hace algunos días, salió a la luz una versión que apuntaba a que el estratega argentino sí iba a llevar al futbolista de Independiente Rivadavia, pero que a última hora el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, no se lo permitió y por eso se terminó convocando a Kevin Castaño.

El dirigente habló por primera vez y respondió si esto fue verdad o en manos de quién recayó la decisión de no llevar al delantero a la Copa del Mundo. Lo hizo durante una entrevista en Caracol Radio.

Sebastián Villa, de Independiente Rivadavia Foto: AFP

“Yo creo que fue un tema lógico y entendible. El nombre de Villa quedó incluido en los 55 jugadores que la Fifa nos permitía inscribir previamente como futuros y eventuales convocados a la selección definitiva”, señaló.

Tras esta inclusión, de acuerdo con Jesurún, se realizó un análisis detallado del caso y se decidió no meterlo en la lista final de los 26. “Luego de estudios por parte del Cuerpo Técnico, ellos deciden cuáles son los 26 jugadores que van al Mundial”, expresó.

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El presidente de la FCF afirmó que dar los nombres de los 55 futbolistas de la prelista llevó a que se realizaran muchas especulaciones y que se hablara de que se estaba intentando complacer a ciertos empresarios.

Ante esto, defendió de manera contundente a Néstor Lorenzo y todos los que trabajan con él. “Nosotros estamos en manos de un cuerpo técnico absolutamente profesional, transparente y honesto”, comentó.

“Son los jugadores que en un momento determinado creyeron que pudieran ser los eventualmente convocados dentro de los 26, eso fue lo que eventualmente sucedió y también le pasó a las otras 47 selecciones”, concluyó.