Néstor Lorenzo iba a llevar a Sebastián Villa al Mundial, pero lo frenaron: sale a la luz la verdad

Néstor Lorenzo finalmente presentó la lista de los 26 convocados para el Mundial 2026 y dejó por fuera a Sebastián Villa, acabando de esta forma con las discusiones que había al respecto debido a los procesos legales por violencia contra la mujer que tiene en Argentina.

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Poco después de que se conocieran los nombres de los futbolistas que estarán con la Selección Colombia, comenzó a circular una versión sobre el supuesto motivo por el que el estratega argentino no incluyó al futbolista de Independiente Rivadavia, ya que todo apunta a que en un principio sí lo iba a llevar.

El encargado de entregar esta información fue el periodista Alejandro Pino Calad, durante el programa de Somos la Titular. “Lorenzo iba a dar la rueda de prensa sin mostrarle la convocatoria al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún”, indicó.

Esto, por supuesto, no le gustó para nada al dirigente y hubo una conversación previa en la que finalmente él conoció la lista de 26. Para ese momento, de acuerdo con esta versión, el entrenador tenía incluido a Sebastián Villa, su idea era llevarlo a la cita orbital.

Una vez Jesurún vio esto, frenó de inmediato la convocatoria de este jugador por los líos que se podrían generar. “Lorenzo quería llevar a Villa al Mundial, pero el presidente de la FCF dijo: ‘Si lo llevamos se nos arma un problema enorme con patrocinadores’”, contó.

De hecho, el dirigente le habría dicho al estratega argentino que los patrocinadores ya habían puesto su voz de protesta después de que el jugador de Independiente Rivadavia apareciera en la primera lista de 55 preseleccionados para ir a la Copa del Mundo.

“Los patrocinadores llamaron a decir: ‘Cómo van a meter a un tipo que nos afecta la imagen? ¿Cómo van a meter a un tipo que fue acusado de violencia contra la mujer?’ (...) Esa fue la discusión de una hora", señaló Pino Calad.

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Este habría sido el motivo por el que la rueda de prensa se retrasó durante varios minutos, ya que en un principio estaba pactada para las 11:00 de la mañana de este lunes, pero se terminó haciendo casi que a las 12:00 p. m.

En medio de la charla, tomaron la decisión de no llamar entonces Sebastián Villa y en su lugar, según esta versión, Lorenzo optó por Kevin Castaño, otro de los futbolistas que está siendo discutido debido al poco rodaje que ha tenido en River Plate durante esta temporada.

Sebastián Villa, de Independiente Rivadavia Foto: AFP

Hasta el momento, ni Néstor Lorenzo ni Ramón Jesurún se han pronunciado para desmentir o confirmar esta información, que se ha hecho viral y ha desatado todo un debate en las redes sociales.