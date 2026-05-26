La esposa de Wilmar Barrios se cansó y explotó contra la convocatoria de Néstor Lorenzo

Wilmar Barrios no clasificó a la lista de convocados para el Mundial 2026 y su esposa, Hemilly Vanegas, se pronunció en redes sociales al respecto de la decisión tomada por Néstor Lorenzo.

El volante cartagenero tenía la leve esperanza de entrar en la convocatoria ante el bajo nivel de Kevin Castaño; sin embargo, fue el de River el que recibió el voto de confianza del cuerpo técnico.

Así reaccionó Rafael Santos Borré por quedar fuera del Mundial 2026 con Colombia: tomó decisión

Barrios solía ser una pieza habitual en la Selección Colombia de José Pékerman, pero poco a poco fue perdiendo el lugar. En este proceso mundialista casi ni estuvo contemplado, aun cuando gozó de continuidad y logros deportivos en el Zenit de San Petersburgo.

Haber entrado en la prelista de 55 jugadores fue un premio para su presente en Rusia, aunque terminó con otra decepción.

Wilmar Barrios no se ha pronunciado oficialmente sobre su ausencia en la lista oficial de la Selección Colombia, pero su esposa sí envió un mensaje del que se hizo ‘eco’ entre los hinchas de la Tricolor.

La historia de Instagram que subió la esposa de Wilmar Barrios. Foto: hemi_vanegas

“Tanto por decir, LPM”, escribió Hemilly Vanegas junto a tres emojis que dan evidencia de su malestar.

En esa misma historia de Instagram le dedicó unas palabras a Wilmar. “Eres bueno y lo merecías… Estoy, estuvo y estaré siempre orgullosa de ti, del excelente rendimiento que tienes y de tu valentía”, señaló.

Wilmar Barrios no fue el único jugador del Zenit que se quedó por fuera de la convocatoria de la Selección Colombia. Jhon Jáder Durán, que lleva seis meses en el conjunto celeste, verá la Copa del Mundo desde su casa.

Mundial 2026: Ángel Di María se congratula por convocatoria de un futbolista a la Selección Colombia

En total fueron 29 jugadores descartados de la prelista, entre ellos nombres de larga trayectoria en la historia de la Tricolor como Juan Guillermo Cuadrado y Rafael Santos Borré.

No todos quedaron contentos con la lista de Néstor Lorenzo, que podrá ser modificada hasta 24 horas antes del debut en el Mundial 2026 solo en casos de lesión o enfermedad demostrable.

Sabiendo que se iba a generar polémica por los nombres que quedaron afuera, Lorenzo envió un mensaje de agradecimiento por su trabajo durante el proceso a la Copa del Mundo.

“Quiero agradecer a todos los muchachos que fueron parte del proceso, y también agradecer a los que no fueron parte, pero que siempre estuvieron alzando la barra del rendimiento para que la Selección sea un lugar realmente competitivo”, declaró en rueda de prensa.

El DT de la Selección Colombia reveló los aspectos que se evaluaron para la convocatoria. “Un poco de todo. Tanto en el rendimiento como en lo personal y en la participación que han tenido en el proceso. Para nosotros es muy importante”, agregó.