Oficial: Jhon Jáder Durán fue anunciado por su nuevo equipo y puso la firma por seis meses

Jhon Jáder Durán tiene nuevo equipo en Europa. El delantero colombiano fue presentado oficialmente como fichaje del Zenit y firmó contrato hasta el final de la presente temporada, es decir, por solo seis meses.

“El delantero colombiano se une a nosotros cedido por el Club de Fútbol Al-Nassr de Arabia Saudita hasta el final de la temporada 2025/26″, reza el comunicado del club ruso.

Para la presentación oficial, Jhon Jáder se vistió al mejor estilo de la película ‘Hombres de Negro’ y hasta apareció con el neuralizador, artefacto que usaba el personaje de Will Smith para borrar la memoria de las personas.

Zenit anunció a Durán como su nuevo goleador y le adjudicó la camiseta número ‘9′, esa que empezará a usar muy pronto para hacer su debut en la Russian Premier League.

“Su breve paso por Turquía estuvo marcado por goles en Europa contra equipos como el Feyenoord y el VfB Stuttgart, y lo más importante, marcó con el Fenerbahçe en el derbi intercontinental contra el Galatasaray en diciembre de 2025. Jhon Durán, con tan solo 22 años, ha disputado 17 partidos internacionales y lleva tres goles con su país; marcó en su debut con la selección absoluta contra Japón en marzo de 2023. ¡Bienvenido a San Petersburgo, Jhon! ¡Estamos deseando verte con la camiseta del Zenit!”, avisa el club celeste.

Su tercera camiseta en Europa

Esta será la tercera experiencia de Jhon Jáder Durán en el fútbol europeo, después de pasar por Aston Villa en Inglaterra y Fenerbahce de Turquía.

El delantero colombiano sigue ligado al Al-Nassr, equipo que compró sus derechos a principios del año pasado por un precio de 77 millones de euros.

Durán no logró adaptarse a la vida en Arabia Saudita y pidió su salida seis meses después de haber llegado. A finales del 2025 firmó contrato con Fenerbahce, ese mismo que finalizó hace pocos días para poder irse al Zenit.

Allí estará acompañado por sangre colombiana. Wilmar Barrios es el capitán del conjunto ruso y servirá como maestro de Jhon Jáder para recuperar su lugar en la convocatoria de la Selección Colombia.

Cabe recordar que Zenit no juega torneos internacionales por el conflicto de Rusia y Ucrania, pero la FIFA ya plantea la posibilidad de permitirles su regreso para la próxima temporada.

Jhon Jáder Durán usará la camiseta número '9' en el Zenit Foto: FC Zenit

Durán vs. Córdoba

Zenit es el equipo más poderoso del fútbol ruso en la actualidad; sin embargo, marcha en la segunda posición de la tabla detrás del Krasnodar.

La idea de este fichaje es multiplicar su producción goleadora y tratar de remontar la diferencia en el campeonato.

Krasnodar tiene 40 puntos, uno más que el Zenit, y su principal baluarte es otro colombiano: el goleador Jhon Córdoba, quien muchas veces le quitó el puesto a Durán en la nómina titular de la Selección Colombia.