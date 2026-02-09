La reacción de James Rodríguez tras el triplete y partidazo de Luis Díaz: le puso un apodo

Luis Díaz tuvo otra noche soñada con la camiseta del Bayern Múnich. El colombiano marcó triplete en la goleada contra Hoffenheim (5-1), fue elegido como la figura del partido y se llevó el balón como recuerdo para su vitrina de premios.

En la prensa alemana destacaron su actuación como uno de los mejores partidos de la temporada. Además de los tres goles, Lucho provocó dos penales y la expulsión del defensor Kevin Akpoguma.

Minutos después de salir como figura, Luis Díaz se pronunció en redes sociales y compartió una galería de fotos del compromiso correspondiente a la fecha 21 de la Bundesliga.

Sus compañeros de la Selección Colombia se hicieron sentir en los comentarios y enaltecieron la actuación, que quedará para guardar en el álbum de recuerdos.

James Rodríguez, capitán de la Tricolor, no desaprovechó para elogiar a Lucho. “Fenómeno”, escribió el nuevo volante de Minnesota United.

A los pies de Luis Díaz

Juan Guillermo Cuadrado también le escribió. “Que belleza Luis Díaz, on fire. Gloria a Dios”, dijo el volante nacido en Necoclí.

Daniel Muñoz, desde Inglaterra, destacó el momento que atraviesa Lucho en su paso por el Bayern. “Eres de otro planeta, hermanito”, apuntó el lateral derecho del Crystal Palace.

La publicación de Luis Díaz ya tiene más de 152 mil likes y ha generado múltiples reacciones en todo el planeta. Faltando pocos meses para el Mundial 2026, el mejor jugador de la Selección Colombia atraviesa un presente envidiable que solo se compara con las grandes estrellas del fútbol internacional.

La carrera por el Balón de Oro todavía depende de conseguir el título de la Champions League y su desempeño en la Copa del Mundo; sin embargo, no es una locura pensar que pueda quedar entre los 10 mejores jugadores en la próxima edición.

Ahora viene la parte más importante de la temporada: Bayern tiene muy cerca el título de la Bundesliga y espera rival en los octavos de final de la Champions. La siguiente reunión con la Selección Colombia está programada para el mes de marzo, en el marco de los amistosos contra Francia y Croacia.

Luis Díaz celebrando uno de sus goles contra Hoffenheim Foto: AP

Y los directivos, contentos

Lo cierto es que en la junta directiva del Bayern Múnich hay alegría por la inversión hecha para el fichaje de Luis Díaz, que llegó esta temporada procedente del Liverpool y parece que llevara muchos años en la Bundesliga.

“Luis Díaz ha marcado la diferencia hoy. Ha sido el jugador clave, aunque la victoria la hemos conseguido como equipo. Luis siempre juega con pasión y entrega. A veces es capaz de dejar atrás a varios jugadores. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros“, apuntó Max Eberl, director deportivo del club alemán.

Jan-Christian Dreesen, director general, también lo felicitó: “Nos divierte mucho Luis Díaz. Es un auténtico torbellino. Ahora, nos lo jugamos todo contra el Leipzig. Llevamos seis años sin ir a Berlín. Antes fuimos ocho veces en diez años. Tenemos que ponernos al día, por supuesto que queremos ganar el partido”.