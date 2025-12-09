Duelos amistosos rumbo al Mundial 2026: sedes para el Colombia vs Francia y Colombia vs Croacia

Ramón Jesurun Franco, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, anunció las sedes para que la Selección Colombia enfrente a sus similares de Francia y de Croacia.

El combinado contra Kylian Mbappé y toda su corte francesa tendrá lugar en Washington, mientras que el partido contra Croacia será en Orlando, ambos en Estados Unidos. La fecha FIFA se disputará en marzo, en fecha exacta por confirmar, mientras se disputan también los repechajes pendientes para conocer a los 6 clasificados al Mundial United 2026.

Este será el grupo que integre Francia en el Mundial 2026:

Grupo I:

Francia

Senegal

Noruega

El cuarto integrante del grupo de Francia saldrá del ganador entre Irak y un equipo ganador entre Bolivia y Surinam. Es decir, Bolivia y Surinam chocarán y el que gane enfrenta a Irak. Y el ganador final va a la cita mundialista al grupo I.

Este será el grupo que integre Croacia en el Mundial 2026:

Grupo L:

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

El grupo de Colombia, por su parte, es este:

Grupo K:

Portugal

Uzbekistán

Colombia

El cuarto cupo saldrá del duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica. Y el ganador, a su vez, tendrá que chocar con Congo. El ganador final irá al grupo K.

Así las cosas, ni Francia, ni Croacia tendrán rivales suramericanos en la primera ronda del Mundial United 2026, salvo que la Selección de Bolivia gane el repechaje y entre al grupo de Francia.

Programación del Mundial 2026

Programa del Mundial de fútbol de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio (todos los horarios son del Este (ET) de Estados Unidos):

Primera fase

Jueves, 11 de junio

Partido 1 (15H00) – Grupo A: México vs Sudáfrica (Estadio Azteca Ciudad de México)

Partido 2 (22H00) – Grupo A: Corea del Sur vs Ganador Playoff UEFA D(DEN/MKD/CZE/IRL) (Estadio Guadalajara)

Viernes, 12 de junio

Partido 3 (15H00) – Grupo B: Canadá vs Ganador Playoff UEFA A (ITA/NIR/WAL/BIH) (Toronto Stadium)

Partido 4 (21H00) – Grupo D: Estados Unidos vs Paraguay (Los Angeles Stadium)

Sábado, 13 de junio

Partido 5 (21H00) – Grupo C: Haití vs Escocia (Boston Stadium)

Partido 6 (00H00) – Grupo D: Australia vs Ganador Playoff UEFA C (TUR/ROU/SVK/KOS) (BC Place Vancouver)

Partido 7 (18H00) – Grupo C: Brasil vs Marruecos (New York/New Jersey)

Partido 8 (15H00) – Grupo B: Catar - Suiza (San Francisco Bay Area Stadium)

Domingo, 14 de junio

Partido 9 (19H00) – Grupo E: Costa de Marfil vs Ecuador (Philadelphia Stadium)

Partido 10 (13H00) – Grupo E: Alemania vs Curazao (Houston Stadium)

Partido 11 (16H00) – Grupo F: Países Bajos vs Japón (Dallas Stadium)

Partido 12 (22H00) – Grupo F: Ganador Playoff UEFA B (UKR/SWE/POL/ALB) vs Túnez (Estadio de Monterrey)

Lunes, 15 de junio

Partido 13 (18H00) – Grupo H: Arabia Saudita vs Uruguay (Miami Stadium)

Partido 14 (12H00) – Grupo H: España vs Cabo Verde (Atlanta Stadium)

Partido 15 (21H00) – Grupo G: Irán vs Nueva Zelanda (Los Angeles Stadium)

Partido 16 (15H00) – Grupo G: Bélgica vs Egipto (Seattle Stadium)

Martes, 16 de junio

Partido 17 (15H00) – Grupo I: Francia vs Senegal (New York/New Jersey Stadium)

Partido 18 (18H00)– Grupo I: Ganador Repechaje 1 (IRQ/BOL/SUR) vs Noruega (Boston Stadium)

Partido 19 (21H00) – Grupo J: Argentina vs Argelia (Kansas City Stadium)

Partido 20 (00H00) – Grupo J: Austria - Jordania (San Francisco Bay Area Stadium)

Miércoles, 17 de junio

Partido 21 (19H00)– Grupo L: Ghana vs Panamá (Toronto Stadium)

Partido 22 (16H00) – Grupo L: Inglaterra - Croacia (Dallas Stadium)

Partido 23 (13H00) – Grupo K: Portugal vs Ganador Repechaje 2 (COD/JAM/NCL)(Houston Stadium)

Partido 24 (22H00) – Grupo K: Uzbekistán vs Colombia (Estadio Azteca Ciudad de México)

Jueves, 18 de junio

Partido 25 (12H00) – Grupo A: Ganador Playoff UEFA D (DEN/MKD/CZE/IRL) vs Sudáfrica (Atlanta Stadium)

Partido 26 (15H00) – Grupo B: Suiza vs Ganador Playoff UEFA A (ITA/NIR/WAL/BIH) (Los Angeles Stadium)

Partido 27 (18H00) – Grupo B: Canadá vs Catar (BC Place Vancouver)

Partido 28 (21H00) – Grupo A: México vs Corea del Sur (Estadio Guadalajara)

Viernes, 19 de junio

Partido 29 (21H00) – Grupo C: Brasil - Haití (Philadelphia Stadium)

Partido 30 (18H00) – Grupo C: Escocia - Marruecos (Boston Stadium)

Partido 31 (00H00) – Grupo D: Ganador Playoff UEFA C (TUR/ROU/SVK/KOS) vs Paraguay (San Francisco Bay Area Stadium)

Partido 32 (15H00) – Grupo D: Estados Unidos vs Australia (Seattle Stadium)

Sábado, 20 de junio

Partido 33 (16H00) – Grupo E: Alemania vs Costa de Marfil (Toronto Stadium)

Partido 34 (20H00) – Grupo E: Ecuador vs Curazao (Kansas City Stadium)

Partido 35 (13H00) – Grupo F: Países Bajos vs Ganador Playoff UEFA B (UKR/SWE/POL/ALB) (Houston Stadium)

Partido 36 (00H00) – Grupo F: Túnez vs Japón (Estadio Monterrey)

Domingo, 21 de junio

Partido 37 (18H00) – Grupo H: Uruguay vs Cabo Verde (Miami Stadium)

Partido 38 (12H00) – Grupo H: España vs Arabia Saudita (Atlanta Stadium)

Partido 39 (15H00) – Grupo G: Bélgica vs Irán (Los Angeles Stadium)

Partido 40 (21H00) – Grupo G: Nueva Zelanda vs Egipto (BC Place Vancouver)

Lunes, 22 de junio

Partido 41 (20H00) – Grupo I: Noruega vs Senegal (New York/New Jersey Stadium)

Partido 42 (17H00) – Grupo I: Francia vs Ganador Repechaje 1 (IRQ/BOL/SUR) (Philadelphia Stadium)

Partido 43 (13H00) – Grupo J: Argentina vs Austria (Dallas Stadium)

Partido 44 (23H00) – Grupo J: Jordania vs Argelia (San Francisco Bay Area Stadium)

Martes, 23 de junio 2026

Partido 45 (16H00) – Grupo L: Inglaterra vs Ghana (Boston Stadium)

Partido 46 (19H00) – Grupo L: Panamá vs Croacia (Toronto Stadium)

Partido 47 (13H00) – Grupo K: Portugal vs Uzbekistán (Houston Stadium)

Partido 48 (22H00) – Grupo K: Colombia vs Ganador Repechaje 2 (COD/JAM/NCL) (Estadio Guadalajara)

Miércoles, 24 de junio

Partido 49 (18H00)– Grupo C: Escocia vs Brasil (Miami Stadium)

Partido 50 (18H00) – Grupo C: Marruecos vs Haití (Atlanta Stadium)

Partido 51 (15H00) – Grupo B: Suiza vs Canadá (BC Place Vancouver)

Partido 52 (15H00) – Grupo B: Ganador Playoff UEFA A (ITA/NIR/WAL/BIH) vs Catar (Seattle Stadium)

Partido 53 (21H00) – Grupo A: México vs Ganador Playoff UEFA D(DEN/MKD/CZE/IRL) (Estadio Azteca Ciudad de México)

Partido 54 (21H00) – Grupo A: Sudáfrica vs Corea del Sur (Estadio Monterrey)

Jueves, 25 de junio

Partido 55 (16H00) – Grupo E: Curazao vs Costa de Marfil (Philadelphia Stadium)

Partido 56 (16H00) – Grupo E: Ecuador vs Alemania (New York/New Jersey Stadium)

Partido 57 (19H00) – Grupo F: Japón vs Ganador Playoff UEFA B (UKR/SWE/POL/ALB) (Dallas Stadium)

Partido 58 (19H00) – Grupo F: Túnez vs Países Bajos (Kansas City Stadium)

Partido 59 (22H00) – Grupo D: Ganador Playoff UEFA C (TUR/ROU/SVK/KOS) vs Estados Unidos (Los Angeles Stadium)

Partido 60 (22H00) – Grupo D: Paraguay vs Australia (San Francisco Bay Area Stadium)

Viernes, 26 de junio

Partido 61 (15H00) – Grupo I: Noruega vs Francia (Boston Stadium)

Partido 62 (15H00) – Grupo I: Senegal vs Ganador Repechaje 1 (IRQ/BOL/SUR) (Toronto Stadium)

Partido 63 (23H00) – Grupo G: Egipto vs Irán (Seattle Stadium)

Partido 64 (23H00) – Grupo G: Nueva Zelanda vs Bélgica (BC Place Vancouver)

Partido 65 (22H00) – Grupo H: Cabo Verde - Arabia Saudita (Houston Stadium)

Partido 66 (22H00) – Grupo H: Uruguay vs España (Estadio Guadalajara)

Sábado, 27 de junio

Partido 67 (17H00) – Grupo L: Panamá vs Inglaterra (New York/New Jersey Stadium)

Partido 68 (17H00) – Grupo L: Croacia vs Ghana (Philadelphia Stadium)

Partido 69 (22H00) – Grupo J: Argelia vs Austria (Kansas City Stadium)

Partido 70 (22H00) – Grupo J: Jordania vs Argentina (Dallas Stadium)

Partido 71 (19H30) – Grupo K: Colombia vs Portugal (Miami Stadium)

Partido 72 (19H30) – Grupo K: Ganador Repechaje 2 (COD/JAM/NCL) vs Uzbekistán (Atlanta Stadium)

Dieciseisavos de final

Domingo, 28 de junio

Partido 73 (15H00) – 2º Grupo A vs 2º Grupo B (Los Angeles Stadium)

Lunes, 29 de junio

Partido 74 (16H30)– 1º Grupo E vs 3º Grupo A/B/C/D/F (Boston Stadium)

Partido 75 (21H00) – 1º Grupo F vs 2º Grupo C (Estadio Monterrey)

Partido 76 (13H00) – 1º Grupo E vs 2º Grupo F (Houston Stadium)

Martes, 30 de junio

Partido 77 (17H00) – 1º Grupo I vs 3º Grupo C/D/F/G/H (New York/New Jersey Stadium)

Partido 78 (13H00) – 2º Grupo E vs 2º Grupo I (Dallas Stadium)

Partido 79 (21H00) – 1º Grupo A vs 3º Grupo C/E/F/H/I (Estadio Azteca Ciudad de México)

Miércoles, 1 de julio

Partido 80 (12H00) – 1º Grupo L vs 3º Grupo E/H/I/J/K (Atlanta Stadium)

Partido 81 (20H00) – 1º Grupo D vs 3º Grupo B/E/F/I/J (San Francisco Bay Area Stadium)

Partido 82 (16H00) – 1º Grupo G vs 3º Grupo A/E/H/I/J (Seattle Stadium)

Jueves, 2 de julio

Partido 83 (19H00) – 2º Grupo K vs 2º Grupo L (Toronto Stadium)

Partido 84 (15H00) – 1º Grupo H vs 2º Grupo J (Los Angeles Stadium)

Partido 85 (23H00) – 1º Grupo B vs 3º Grupo E/F/G/I/J (BC Place Vancouver)

Viernes, 3 de julio

Partido 86 (18H00) – 1º Grupo J vs 2º Grupo H (Miami Stadium)

Partido 87 (21H30) – 1º Grupo K vs 3º Grupo D/E/I/J/L (Kansas City Stadium)

Partido 88 (14H00) – 2º Grupo D vs 2º Grupo G (Dallas Stadium)

Octavos de final

Sábado, 4 de julio

Partido 89 (17H00) – Ganador partido 74 vs Ganador partido 77 (Philadelphia Stadium)

Partido 90 (13H00) – Ganador partido 73 vs Ganador partido 75 (Houston Stadium)

Domingo, 5 de julio

Partido 91 (16H00) – Ganador partido 76 vs Ganador partido 78 (New York/New Jersey Stadium)

Partido 92 (20H00) – Ganador partido 79 vs Ganador partido 80 (Estadio Azteca Ciudad de México)

Lunes, 6 de julio

Partido 93 (15H00) – Ganador partido 83 vs Ganador partido 84 (Dallas Stadium)

Partido 94 (20H00) – Ganador partido 81 vs Ganador partido 82 (Seattle Stadium)

Martes, 7 de julio

Partido 95 (12H00) – Ganador partido 86 vs Ganador partido 88 (Atlanta Stadium)

Partido 96 (16H00) – Ganador partido 85 vs Ganador partido 87 (BC Place Vancouver)

Cuartos de final

Jueves, 9 de julio

Partido 97 (16H00) – Ganador partido 89 vs Ganador partido 90 (Boston Stadium)

Viernes, 10 de julio

Partido 98 (15H00) – Ganador partido 93 vs Ganador partido 94 (Los Angeles Stadium)

Sábado, 11 de julio

Partido 99 (17H00) – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 (Miami Stadium)

Partido 100 (21H00) – Ganador partido 95 vs Ganador partido 96 (Kansas City Stadium)

Semifinales

Martes, 14 de julio

Partido 101 (15H00) – Ganador partido 97 vs Ganador partido 98 (Dallas Stadium)

Miércoles, 15 de julio

Partido 102 (15H00) – Ganador partido 99 vs Ganador partido 100 (Atlanta Stadium)

Tercer puesto

Sábado, 18 de julio

Partido 103 (17H00) – Perdedor partido 101 vs Perdedor partido 102 (Miami Stadium)

Final

Domingo, 19 de julio