Mundial 2026: ¿La final terminará siendo el partido de fútbol más largo hasta ahora visto? Polémica por cambio radical planteado

No cesan los comentarios a favor y en contra por el anuncio de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Según dijo, la idea es que los equipos, al terminar el primer tiempo de la gran final de la Copa del Mundo, el 19 de julio de 2026, se vayan a descansar y, en ese momento, se haga un show de medio tiempo.

Hasta ahora, nunca ha sucedido que el dicho show se haga en la mitad de un partido de fútbol de un mundial. Y menos en la final. Se suele hacer antes, con motivo de la clausura, pero en este caso plantean hacerlo en la mitad del juego, como si se tratara de un partido de la NFL, deporte americano, país sede del Mundial United 2026.

“Puedo confirmar que se celebrará por primera vez el espectáculo en el entretiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA en Nueva York, Nueva Jersey. Será un momento histórico para la Copa Mundial de la FIFA y un espectáculo digno del mayor evento deportivo del mundo“, dijo el presidente de la FIFA.

Gianni Infantino dando su discurso en el sorteo del Mundial 2026. | Foto: AP

La controversia en espacios deportivos radiales, en redes sociales, no cesa por cuanto los jugadores tendrían que esperar mucho más que los 15 minutos reglamentarios para volver al campo de juego, con las implicaciones de hacerlo, como enfriarse, una lesión. De otro lado, hay quienes lo apoyan y lo consideran parte de la globalización mundial, máximo en un país que lo hace frecuentemente y es, justamente, la sede de la mayoría de los partidos del Mundial United 2026.

En la final del Mundial de Clubes 2025, que se hizo en Estados Unidos, se presentaron J Balvin, Doja Cat y Tems. Lo hicieron durante la final de PSG y Chelsea, en el MetLife Stadium de New Jersey. El entretiempo de ese partido duró 23 minutos y el juego terminó 3-0 a favor de los ingleses.

En la NFL el show del entretiempo debe durar, en teoría y reglamento, 13 minutos. Y los jugadores suelen volver al campo al doble del tiempo, es decir a los 26 minutos. En esta ocasión, es incierto si el anunciado show de medio tiempo de la FIFA para el Mundial United 2026, a realizarse por primera vez en la cita mundialista, durará más que el tiempo reglamentario para que los jugadores regresen al campo de juego, luego de 15 minutos.

Football

Entusiasmado por el sorteo del Mundial de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el viernes anterior que habría que rebautizar el football americano, considerando que el balón redondo, llamado “soccer” en ese país, merece realmente el nombre de “fútbol”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en el sorteo del Mundial 2026, en Washington | Foto: Captura de pantalla X @WinSportsTV

“Tenemos un pequeño conflicto con otra cosa que se llama football. Pero cuando uno lo piensa (...) esto es el fútbol, no hay duda. Hay que encontrar otro nombre para todo lo que tenga que ver con la NFL (National Football League), el campeonato de football americano”, dijo el presidente, que asistió en Washington al sorteo de la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. “No tiene ningún sentido, cuando uno lo piensa”, agregó.

Para los estadounidenses, la palabra “football” designa espontáneamente al football americano, un deporte que se juega principalmente con las manos, completamente diferente de lo que el resto del mundo conoce bajo ese mismo nombre.

Todo el país, o casi todo, se paraliza cada año con la final del campeonato de la NFL, el Super Bowl, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encargó el viernes de subrayar para el público estadounidense que el Mundial de 2026 será, en términos de importancia, el equivalente a 104 Super Bowls.