Colombia y Croacia se cruzarán por primera vez en la historia este jueves, 26 de marzo, en medio de lo que será la primera de dos fechas Fifa rumbo al Mundial 2026.

Dicho amistoso se jugará en Estados Unidos, como preparación para la cita orbital de mediados del año. Para la Tricolor es un reto mayúsculo, dado que se medirá a las últimas dos subcampeonas mundiales.

Croacia con Luka Modrić y compañía ve en el cuadro cafetero un bien termómetro. Por su parte, el equipo nacional quiere seguir con la tendencia de mantenerse invicto ante rivales de Europa.

Croacia vs. Colombia, amistoso de la fecha Fifa de marzo rumbo al Mundial 2026 Foto: Getty Images

En la previa del juego hay muchas dudas sobres cuál podría ser el resultado, por lo que se le consultó a tres inteligencias artificiales para que dieran un pronóstico. Coincidencialmente, las tres herramientras hablaron de un triunfo colombian por similar marcador.

ChatGPT pronosticó: “Colombia 2-1 Croacia” por marcador: 2-1. Además de eso, se atrevió a decir que las anotaciones las marcarían: “Luis Díaz, Luis Suárez (COL) / Luka Modrić (CRO)”.

Grok, de X, también dijp que “Colombia 2-1 Croacia”. Adicional marcó los minutos en los que podrían darse los goles: “Luis Díaz (Colombia, aprox. minuto 35′), James Rodríguez (Colombia, aprox. minuto 72′) y Andrej Kramarić (Croacia, aprox. minuto 55′)”.

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Gemini fue la última en ser preguntada. Estos dijeron “2-1 a favor de Colombia”.

Cabe recordar que el compromiso se desarrollará desde las 6:30 p.m. (hora de Colombia) con transmisión de Caracol y RCN.

Estado de James, aclarado por Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo, afirmó el miércoles que ve “muy bien” a la estrella James Rodríguez, pese a los pocos minutos de juego en su club que generan inquietud a menos de tres meses del debut en el Mundial 2026.

El mediocampista creativo de 34 años apenas ha jugado 39 minutos desde su llegada al Minnesota United FC de Estados Unidos a inicios de febrero, una tendencia en los últimos años de su carrera debido principalmente a problemas físicos.

Néstor Lorenzo con James Rodríguez en un amistoso contra México. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Cuestionado en rueda de prensa por la falta de ritmo del capitán cafetero, vital en el funcionamiento del combinado colombiano, Lorenzo se mostró tranquilo.

“En lo físico se le ve muy bien, de pronto (simplemente) le faltan minutos de fútbol”, dijo en Orlando, Florida, en la víspera de un amistoso ante Croacia.

La selección Colombia disputará otro encuentro de preparación el domingo en Washington ante Francia con miras al primer partido del Mundial el 17 de junio frente a Uzbekistán.

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El debut de James con Minnesota se retrasó por molestias físicas. Hasta ahora ha jugado en dos partidos, pero ninguno como titular.

El entrenador argentino valoró que el jugador “tuvo la suerte de ir a un club” que le permitió acondicionarse antes de jugar.

Rodríguez también llegó a la Copa América de Estados Unidos en 2024 bajo cuestionamientos por su falta de partidos con su entonces equipo, Sao Paulo.

James Rodríguez, 10 de Minessota United y Selección Colombia Foto: MLS via Getty Images

Sin embargo, fue elegido el mejor jugador del torneo y guió a Colombia a la final, que perdió ante Argentina.

“Es importante el nivel que (los jugadores) traigan de sus clubes, pero no es definitivo”, insistió Lorenzo.

“Tenemos tiempo en la previa para prepararlos”, añadió, en referencia a los jugadores que llevará al Mundial pese a no estar en su mejor momento.

*Con información de AFP.