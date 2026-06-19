Ángel Di María dejó mensaje a Jáminton Campaz por gol del Mundial 2026: más de 1.700 ‘likes’

Jáminton Campaz ha logrado aprovechar los minutos en campo que Néstor Lorenzo le ha dado. Ante Francia, en el amistoso previo al Mundial 2026, entró y marcó; ahora, ya en la Copa del Mundo, ingresó para poner el 3-1 final ante Uzbekistán.

De cabeza, a pesar de su baja estatura, pudo ganarle a la zaga rival. Para su cuenta personal, carrera y familia, dicha anotación fue sumamente importante.

Campaz recibió reconocimientos de toda la Selección Colombia por su trabajo. James Rodríguez lo abrazó al final del juego, pues fue el cambio del 10 en el debut e ingresó para marcar de manera amplia la diferencia de goles.

James Rodríguez abraza a Jáminton Campaz tras el partido Uzbekistán vs. Colombia. Foto: AP Photo/Ashtin Barker

Campaz estuvo ante la mirada del mundo entero, que sigue las acciones de la cita orbital. Ángel Di María, campeón del mundo, no pasó por alto el tanto del jugador que milita en el Rosario Central de Argentina.

La estrella argentina, que goza de los últimos años de su carrera profesional, le dejó un comentario al colombiano. En una publicación de Instagram que hizo el Bichito por su gol, el exjugador del Real Madrid, PSG, entre otros clubes, le puso dos emojis de llamas y un corazón.

Esa interacción del argentino con el cafetero ha ido tomando vuelo, llegando a tener hasta la tarde de este 19 de junio más de 1.700 likes.

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Campaz le contestó al argentino por la “felicitación” con un “flaquito” y emoji de cara enamorada.

El representante de la Tricolor ha mostrado que lleva una gran relación con el experimentado argentino. Cuando se supo de la convocatoria para el Mundial, Ángel Di María lo congratuló y le puso: “Claro jugador. Muchas felicitaciones papa. Te lo mereces”.

Tras el gol en el estreno mundialista, Campaz volvió a referirse al apoyo de su colega: “Casi todos los días me hablaba que tenía que ir al Mundial”, confesó.

😍 CENTRAL ES FAMILIA



El Bicho recordó a un campeón del Mundo como Ángel Di María.@ESPNColombia pic.twitter.com/YKkXKuaWOZ — Planeta Canalla (@info_1889) June 18, 2026

“Somos muy compañeros. Nos llevamos muy bien en el club”, expresó sobre su relación.

“Es algo hermoso eso de marcar en el debut”, festejó ante los micrófonos luego de poner el último tanto del Colombia vs. Uzbekistán.

Debut soñado para Campaz

Para Jáminton Campaz el gol fue especial y dio a conocer por qué: “En mi carrera, con este, apenas llevo tres goles de cabeza. Es un arma que uno en debidos momentos la utiliza y gracias a Dios hoy se dio otra vez”.

Añadió: “Primero que todo, gracias a Dios, a mi familia, a la gente que nos acompaña y al equipo. Trabajamos día a día para esto. Fue un hermoso debut con un gol”.

Ángel Di María felicitando a Jaminton Campaz, tras su llamado a la Selección Colombia Foto: Foto del video de Jaminton Campaz

A cabalidad cumplió lo que le fue encomendado por el cuerpo técnico: “Más intensidad. Que le ganara a los laterales que estaban subiendo mucho y eso se encontró durante el partido. Y ayudar a los laterales”.

“Estoy feliz, muy contento. Me da nostalgia ver tanta gente que nos apoya, que vinieron hasta acá, todos ellos se lo merecían. Colombia está para cosas grandes, para luchar. Vamos paso a paso y, con el apoyo de la gente, será muy emocionante”, cerró esperanzado de seguir brillando junto al país.