Esto le dijo Juan Guillermo Cuadrado a Luis Díaz por su partidazo contra Uzbekistán en el Mundial 2026

Luis Díaz fue la gran figura del partido de Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026. El guajiro marcó gol, dio asistencia a Daniel Muñoz y, para rematar, se quedó con el premio oficial de la Fifa entregado por Maluma.

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Horas después de su espectacular presentación, Lucho publicó una galería de fotos y le dedicó un mensaje a todos los colombianos que celebraron esta nueva victoria en la Copa del Mundo.

“Agradecido con Dios por estar jugando mi primer mundial, marcando gol, asistiendo, cumpliendo sueños y con los 3 puntos. Me siento orgulloso de representar a Colombia en el escenario más grande del fútbol. Gracias a todos por su apoyo”, fueron las palabras de Luis Díaz.

En los comentarios de esa publicación recibió elogios de su padre ‘Mane’ Díaz, del volante Gustavo Puerta y hasta del cantante de vallenato Silvestre Dangond.

El último en pronunciarse fue Juan Guillermo Cuadrado, leyenda de la Selección Colombia que está viviendo el Mundial 2026 como un hincha más. “Dale, crack”, escribió el nacido en Necoclí, Antioquia, junto con dos emojis de aplausos y fuerza.

Cuadrado ha estado activo en las redes sociales desde el inicio del Mundial, enviando mensajes de apoyo a la Selección Colombia y recordando esos momentos que vivió en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Aunque el “panita” sigue vigente como futbolista profesional, hace rato dejó de ser convocado por Néstor Lorenzo. Su última esperanza se encendió tras ser incluido en la prelista de 55 jugadores, pero no le alcanzó para regresar a la lista a última hora como hizo Neymar en Brasil.

Juan Guillermo siempre ha tenido buena vibra con sus compatriotas pese a estar alejado de la Tricolor. Luis Díaz es uno de los jugadores a los que más les escribe en comentarios, sin importar si se trata de partidos con la Selección Colombia o el Bayern Múnich.

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El próximo destino de Cuadrado

Ese gesto de juego limpio ha sido destacado por los hinchas, que extrañan la gambeta de Cuadrado y todo lo que hizo cuando era titular indiscutible del combinado nacional.

El siguiente paso de su carrera permanece en incógnita. Juan Guillermo finaliza contrato con Pisa Calcio el 30 de junio y está escuchando ofertas para definir el próximo destino.

Cuadrado ha dicho varias veces que todavía no se plantea jugar en la Liga BetPlay. Foto: Getty Images

En las últimas horas sonó la posibilidad de volver a Independiente Medellín, pero no hay negociaciones concretas al respecto. Cuadrado ha dicho varias veces que todavía no se plantea jugar en la Liga BetPlay, pero ahora sí podría contemplarlo.

Continuar en el exterior es otra opción que tiene sobre la mesa. Mercados como Estados Unidos y Arabia Saudita han llegado a tocar su puerta; sin embargo, siempre puso como prioridad quedarse en Italia, donde vive con su familia.