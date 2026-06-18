FIFA escogió al mejor jugador del partido de Uzbekistán vs. Colombia: “Muy especial para mí”

Luis Díaz fue elegido como el mejor jugador del partido de Uzbekistán vs. Colombia. El guajiro dio una asistencia para el gol de Daniel Muñoz en el primer tiempo y luego marcó el suyo para llegar a 23 anotaciones con la Tricolor.

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Maluma, cantante colombiano de reggaeton, fue el encargado de entregarle el premio a Lucho en la zona mixta del Estadio Azteca en la Ciudad de México.

Luego de ese privilegio, Luis Díaz habló con los medios de comunicación. “El gol fue un momento muy especial para mí. Desde que salí a calentar estaba que lloraba y se me vinieron muchísimas cosas del pasado, trabajé para esto y luché para estar acá en estos momentos”, declaró.

“Estoy cumpliendo el sueño de jugar un Mundial con mi selección, con mi país y qué más bonito que poder aportarle con un gol, con una asistencia. Estoy en mi mejor momento, estoy físicamente muy bien, mentalmente muy bien y familiarmente también”, agregó.

El jugador de Bayern Múnich es candidato al Balón de Oro, luego de una excelente temporada en Europa. Su desempeño con la Tricolor ha sido excelente, al punto de estar cerca de superar a grandes leyendas en la tabla histórica de goleadores.

Más allá de lo individual, Lucho sueña con obtener logros colectivos y dejar en alto la bandera de Colombia.

“Sabíamos que iba a ser un rival complicado. Creo que hemos empezado muy bien. Hemos controlado el juego en muchos momentos, aunque en el segundo tiempo ellos mejoraron mucho y nosotros caímos”, dijo el guajiro.

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Lucho considera que “es el primer partido y hay que ir mejorando. Se hicieron las cosas que queríamos hacer, ganar y conseguir los tres puntos. Lo no tan bueno hay momento para mejorarlo”.

“Uno sueña tantas cosas que no se imagina que pasen de esta manera. Hay que llenarse de orgullo, hay que seguir trabajando, hay que sentirse feliz y disfrutar de estos momentos lindos que te da el fútbol”, declaró.

Lucho no piensa en el Balón de Oro. “Yo estoy concentrado en la Selección, en hacer un buen Mundial. Si todos hacemos un buen Mundial, lo individual va a salir a flote”, señaló.

“Hemos conseguido los tres puntos en el primer partido y eso era lo más importante. Toca el segundo enfrentarlo de la mejor manera para asegurar la clasificación”, sentenció.

Luis Díaz se perfila a ser titular el próximo martes, cuando la Selección Colombia enfrente a RD Congo en el Estadio Akron de Guadalajara. Ese día se espera un equipo más sólido que pueda dominar el partido y demostrar el buen fútbol que le permitió clasificarse a la Copa del Mundo.