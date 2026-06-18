La Selección Colombia subió en el ‘ranking’ Fifa: nueva posición tras ganarle a Uzbekistán

La Selección Colombia inició con pie derecho su participación en la Copa Mundial de la Fifa 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo venció a Uzbekistán en la primera fecha y aprovechó el tropiezo de Portugal para ponerse líder del grupo K.

La reacción de Lorenzo tras la victoria ante Uzbekistán con tres goles en el Mundial 2026: “Hay que mejorar”

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Los goles fueron obra de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. El descuento de los asiáticos llegó producto de un error de Camilo Vargas, que alcanzó a asustar a los miles de colombianos que asistieron al partido en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Colombia dio un paso gigante hacia la clasificación, aunque todavía debe refrendarlo en el próximo partido frente a RD Congo programado para el próximo martes en horas de la noche.

Salto en el ranking Fifa

El premio fue por partida doble para la Selección Colombia. Además de ganarle a Uzbekistán en su estreno mundialista, la Tricolor subió dos puestos en el ranking Fifa.

En total fueron 14.25 puntos los que sumó el combinado nacional por su triunfo en el Mundial 2026, una cifra que le permite superar a Italia y Croacia.

La Selección Colombia quedó en el puesto 11° de la clasificación mundial de selecciones y le pisa los talones a Bélgica, que en esta primera fecha empató contra Egipto.

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Cabe recordar que el ranking Fifa se está actualizando en vivo con cada uno de los partidos de la Copa del Mundo y su próxima actualización oficial será el 19 de julio con los resultados de la gran final.

Colombia arrancó el Mundial 2026 en el puesto 13°, misma posición que tuvo en el sorteo de la fase de grupos y que le significó quedar sembrada en el grupo K junto a Portugal, RD Congo y Uzbekistán.

'Ranking' Fifa actualizado tras la victoria de Colombia sobre Uzbekistán. Foto: FIFA

Las conclusiones del partido fueron todas positivas, aunque Néstor Lorenzo considera que hay factores a mejorar para los próximos compromisos.

“No iba a ser fácil (la victoria). Pudimos marcar una diferencia mayor, pero el rival trabajó bien y nos pudo costar. Hay que mejorar. Terminar mejor las jugadas. Nos entretuvimos con la posesión y no hicimos centros y remates, pero luego jugamos bien y ajustamos el medio campo para ganar merecidamente y subimos el primer escalón”, dijo el técnico argentino.

Colombia sufrió en los últimos minutos por la avanzada de Usbekistán en busca del empate. Afortunadamente, Juan Camilo Hernández se inventó una jugada por la banda derecha y sacó un centro que Campaz mandó de cabeza al fondo de la red para el 3-1 de la tranquilidad.

“Nos costó tener la posesión, refrescamos y nos vimos mejor“, aseguró Lorenzo.

El próximo partido de la Selección Colombia, ante RD Congo, será el martes 23 de junio a las 9:00 de la noche con transmisión de Directv Sports, Caracol TV, Canal RCN y Disney +.