¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este 18 de junio? Horarios y canal de TV

La fiesta del Mundial 2026 no se detiene y continúa con la segunda fecha de la fase de grupos, que tendrá sus primeros cuatro partidos, del A y el B. Este jueves 18 de junio la atención sigue latente y ya se podrían ir conociendo los primeros clasificados a la segunda ronda del torneo.

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La intensidad física y los movimientos tácticos se colocan sobre la mesa y varios equipos comienzan a asomar con afán por sumar los primeros tres puntos en el grupo y así acercar la clasificación. La idea es no armar las maletas antes de tiempo y la victoria.

Las transmisiones de televisión en Colombia para este día también contarán con su habitual despliegue y así llevar todas las emociones a los fanáticos del fútbol.

Además, las logísticas de Atlanta, Los Ángeles, Vancouver y Guadalajara ajustan detalles para colocar en las pantallas de los hogares una jornada que se extenderá desde la mañana hasta la noche en Colombia.

El gran atractivo de la jornada nocturna se vivirá en territorio mexicano, donde México buscará hacer respetar su localía y está más que obligado a firmar su clasificación anticipada a la siguiente ronda ante los veloces surcoreanos, que le ganaron a República Checa en la primera salida.

Mientras tanto, Suiza tuvo problemas con Catar y necesita recuperarse ante Bosnia, que se considera el rival más fuerte del grupo. Se espera que la Selección Canadá no tenga problemas con los cataríes, que precisamente dieron la sorpresa tras empatar con los suizos.

Prepare su agenda de TV y no se pierda ningún detalle de este jueves mundialista, que promete tener los primeros clasificados a la siguiente fase.

República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A)

Hora de Colombia: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Estadio: Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, EE. UU.

Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, EE. UU. Dónde ver: DSports (Canales 610/1610 de DirecTV), Win Sports, Win Sports+ y DGO.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B)

Hora de Colombia: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Estadio: SoFi Stadium – Los Ángeles, EE. UU.

SoFi Stadium – Los Ángeles, EE. UU. Dónde ver: DSports (Canales 610/1610 de DirecTV) y DGO.

Canadá vs. Catar (Grupo B)

Hora de Colombia: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estadio: BC Place - Vancouver, Canadá.

BC Place - Vancouver, Canadá. Dónde ver: DSports (Canales 610/1610 de DirecTV) y DGO.

México vs. Corea del Sur (Grupo A)