La dura medida disciplinaria que planea la FIFA contra la AFA tras el Mundial 2026: dos escándalos bajo la mira

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció la apertura de un expediente disciplinario debido a dos hechos que mancharon los partidos de la final y la semifinal, contra España e Inglaterra, respectivamente. La entidad que regula el fútbol mundial tiene a la Selección Argentina en la mira tras exposiciones con tinte político ante los ingleses y alejado del juego limpio con España en Nueva York.

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“Tras examinar los correspondientes informes del partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Argentina, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha designado a un fiscal de Disciplina y Ética para investigar posibles infracciones del CDF en relación con los incidentes ocurridos tras el partido”, explicó la FIFA en un comunicado difundido el 20 de julio pasado.

Justo al término de la final en Nueva York, hubo momentos de tensión en el terreno de juego, mientras los españoles empezaban a festejar la segunda estrella mundialista del país. Leandro Paredes, implicado en una pelea con Gavi y otros integrantes de Argentina, son los señalados por la prensa española, que también criticó duramente el comportamiento de algunos futbolistas como Nahuel Molina, Lisandro Martínez y del asistente técnico, Roberto Ayala.

Pelea entre Leandro Paredes (Argentina) y Gavi (España). Foto: DSPORTS

En el tiempo reglamentario, Enzo Fernández había sido expulsado por una segunda amarilla en el 90+3, lo que obligó a su selección a jugar con un hombre menos la prórroga, donde decidió un gol del español Ferran Torres en el 106.

Otro suceso bajo la mira

Antes de la final, pasó el incidente con la pancarta de las Malvinas ante Inglaterra, cargado de mucho tinte político debido a un conflicto entre naciones en la década de los 80′. Los jugadores de Argentina expusieron los trapos donde muestran su orgullo por asuntos alejados del fútbol.

Lisandro Martinez, Cristian Romero y Giovani Lo Celso con una pancarta sobre las Islas Malvinas. Foto: Getty Images

Incluso, en las imágenes de protesta se ven algunos jugadores de la Selección Argentina que militan en Inglaterra en las arengas. Enzo Fernández, del Chelsea de Londres, además de Cristian Romero, del Tottenham, no se midieron y se dejaron ver en el tinte político.

Los cargos a los que Argentina se enfrenta

El procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino avanza por estos incidentes en el Mundial. Los cargos que se mencionan en los documentos incluyen el uso de un evento deportivo para protestas sociales o tintes políticos no deportivos, por el asunto de las Islas Malvinas.

Ahí se agrega la presunta mala conducta del equipo y discriminación y abusos racistas. También se incluyen cargos como el incumplimientos de orden y seguridad, cánticos y gestos con tinte de discriminación, incumplimiento de protocolos, exhibición de mensajes inapropiados y lanzamiento de objetos desde las gradas.

Gianni Infantino es cuestionado por el fútbol internacional. Foto Fifa. Foto: Gianni Infantino es cuestionado por el fútbol internacional. Foto Fifa.

Leandro Paredes, Nahuel Molina y el asistente Roberto Ayala también están siendo investigados.