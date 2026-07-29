En Colombia, la historia de Tiffany Ceballos es la misma de muchos otros deportistas que, por talento, se ganan un cupo a competencias de gran importancia, pero no cuentan con el apoyo económico para viajar a representar al país.

Ceballos, de 19 años, en las últimas horas ha salido a pedir una mano de parte de empresas, emprendimientos o cualquiera que quiera aportarle para ir a Kosovo, donde el próximo mes de septiembre iniciará su participación en el Mundial de Muay Thai.

A través de un video que difundió en sus redes sociales personales, relató la situación que atraviesa: “A mis 19 años representaré a Colombia en el Mundial de ‘muay thai’ en Kosovo, pero tengo un problema. El Mundial ya comienza este 9 de septiembre”.

“La Federación me da una parte del viaje, pero, al ser un destino tan alejado, aún me falta conseguir el resto para llegar allá”, añadió.

“Mi nombre es Tiffany Ceballos y con solo 18 años me apoyaron para llegar a los Panamericanos de México. Me pude convertir en la primera mujer colombiana en ganar medalla de oro panamericana en la categoría de élite”, resaltó del trabajo que la llevó a la Copa del Mundo próxima.

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“Y ese es el resultado, que ahora tengo la oportunidad de representar a Colombia en el Mundial”, sumó.

A los empresarios y a quienes estén interesados en darle su aporte para lograr el viaje, les mando un mensaje: “Si tienes empresa o emprendimiento, me gustaría contar. Las marcas que me apoyen van a tener presencia en mi uniforme, en mi preparación y en el contenido que voy a subir para el Mundial”, dijo.

“El año pasado muchos confiaron en mí y juntos logramos la medalla de oro. Hoy quiero volver a intentarlo”, cerró esperanzada.

Deporte bogotano lanzó ‘SOS’

Menos de dos años restan para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (Estados Unidos). Parece tiempo suficiente, pero para los deportistas es una carrera contra el reloj para poder acceder a dicha cita.

En Bogotá, la lucha olímpica está en crisis y sus protagonistas se atreven a decir que “está de luto”.

Así, revelaron que pasan por situaciones complejas y requieren que estas cambien: “Entrenamos todos los días para llegar al más alto nivel, solo pedimos condiciones”.

Denuncia de deportistas de lucha olímpica de Bogotá por las difíciles condiciones que atraviesan. Foto: Captura a video A.P.I

“Durante varios años hemos experimentado diferentes situaciones administrativas que, en nuestra experiencia como deportistas y entrenadores, han truncado nuestros procesos deportivos”, denunciaron.

Además, resaltaron: “Hay deportistas que se levantan desde las 5 de la mañana; hay sueños y familias que se esfuerzan a diario”.

Lejos de querer beneficiarse de manera individual, apuntan a darle a la lucha olímpica de Bogotá el lugar que se merece.

“Queremos un cambio para nuestra lucha bogotana y que nos dé un cambio para nuestro nivel que merecemos. Es una situación que lleva manifestándose desde hace años. No buscamos beneficios personales”, manifestó una luchadora.

“También hacemos un llamado a las entidades competentes para que conozcan esta situación y apoyen el fortalecimiento de la lucha olímpica de Bogotá”, pidieron, en referencia a organismos como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y el Ministerio del Deporte.

“Cuando se debilita la lucha, perdemos todos. Como deportistas, exigimos una pronta solución. ¡Salvemos la lucha bogotana!”, concluyeron.