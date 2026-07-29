“Ahorrar” en el peaje y subir en contravía: el castigo que puede dejarle al descubierto sus cuentas y su carro en Colombia

Este pasado 28 de julio de 2026 se volvió a conocer otro hecho de intolerancia en la ciudad de Bogotá, en donde un conductor, quien sería el mismo que condujo el Spark azul en un puente peatonal, habría realizado dos maniobras peligrosas que conllevan multas económicas, así como la inmovilización del coche.

No se quedó en redes: administración Galán cita a comparecer al conductor de la camioneta blanca que se subió al separador en Bogotá

Videos registrados en redes sociales muestran al individuo tomar la decisión de evadir el peaje que se encuentra a la salida de la capital, específicamente por la Carrera Séptima.

¡ES UN BANDIDO!



Aparece otro video del vehículo Chevrolet Spark azul.



Observen la magnitud de la imprudencia que realiza para evitar el pago del peaje de la Carrera 7ma saliendo de Bogotá @SectorMovilidad.



👇🏼 pic.twitter.com/3Wg33Z2BFf — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) July 28, 2026

Para realizar esta acción, el conductor tomó el retorno para luego comenzar a cruzar en contravía, denominándolo como un acto de “desobediencia civil” e informando que sus acciones expresan un rechazo a pagar los respectivos peajes que existen en el país.

“¿Cómo es posible que seamos el país latinoamericano con más peajes por kilómetro y debamos callar? Las carreteras, una mierda, y estos miserables yendo de putas con nuestro dinero. Estos miserables no son dignos de nuestro maldito dinero”, exclamó.

Estos hechos se vinculan a las otras acciones que ha realizado el conductor durante los últimos días, en donde mandó un mensaje desafiando a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

“Les va a quedar muy difícil, porque yo mantengo andando en dos o tres carros. Son unos ineptos, al igual que sus fotomultas de mierda, con las que pretenden multar a la gente, pero, como dice la ley, tienen que identificar plenamente al conductor, tarea que no han hecho”, dijo mientras conducía por una vía de la ciudad.

¿Cuáles son las multas que pueden ser impuestas al conductor?

Por medio de este video, las autoridades de tránsito pueden imponer múltiples multas al conductor que efectuó estas acciones, de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

Algunas de estas infracciones cometidas no solamente conllevan pagar una sanción económica, sino que también informan que el coche será inmovilizado por los agentes.

Las infracciones cometidas por el conductor podrían derivar en multas tipo B y tipo D, además de la inmovilización del vehículo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tras los hechos ocurridos el pasado martes 28 de julio, la Ley 769 de 2002 indica que cualquier conductor que no pague los peajes en los sitios establecidos por el Gobierno Nacional llevará consigo una multa tipo B.

Esto conlleva que el infractor tenga que pagar una sanción de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Además de ellos, se le inmovilizará el vehículo por realizar esta maniobra.

Por otro lado, la ley establece que cualquier conductor que maneje por las vías del país en sentido contrario al estipulado por la vía deriva en una multa tipo D.

Recibir esta infracción significa un pago de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).