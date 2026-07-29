¿Todo vale por evitar el trancón? La polémica maniobra de una camioneta sobre un separador en Bogotá

La ciudad de Bogotá volvió a ser el epicentro de irregularidades cometidas por conductores, luego de que varios videos publicados en redes sociales mostraran una camioneta blanca pasando por encima de un separador con el objetivo de evitar el tráfico.

¿El Spark azul reapareció? Conductor volvió a desafiar a las autoridades al evadir un peaje

Los hechos fueron compartidos por el concejal Juan David Quintero, quien rechazó lo ocurrido y la conducta del conductor al realizar una maniobra con la que invadió el espacio público, así como carriles exclusivos para bicicletas, como se puede observar en el video.

🚨🚨🚨 ¡PASAMOS DEL IMBECIL DEL SPARK AZUL AL IMBECIL DE LA NISSAN!



¡Y para colmo debe 3.6 millones de pesos en multas de tránsito! 😡



Parece que algunos ciudadanos intentan no usar lo que tenemos en la cabeza.



Pido urgentemente a @CarlosFGalan y a @SectorMovilidad la sanción… pic.twitter.com/A7bygxjv5v — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) July 29, 2026

Asimismo, el cabildante, por medio de sus redes sociales, comparó lo ocurrido con el caso conocido del Chevrolet Spark azul, cuyo conductor intentó subir el vehículo a un puente peatonal el pasado 20 de julio de 2026.

“¡Pasamos del imbécil del Spark azul al imbécil de la Nissan! Y para colmo debe 3,6 millones de pesos en multas de tránsito. Parece que algunos ciudadanos intentan no usar lo que tenemos en la cabeza. Pido urgentemente al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Movilidad la sanción correspondiente a este descarado”, exclamó.

Otro punto clave que compartió el cabildante es que el vehículo implicado en el hecho, una camioneta Nissan de placas RZJ699, acumula en estos momentos más de $3.6 millones en multas. Una de ellas fue emitida el 2 de abril de 2025 por la Secretaría de Movilidad de Cali.

Casos de imprudencias por conductores en Bogotá

El reciente hecho que involucró a una camioneta blanca se suma a los casos de imprudencia protagonizados por varios conductores en las últimas semanas.

Uno de ellos ocurrió el pasado fin de semana en un vehículo Mazda rojo que transitó por una ciclorruta para estacionarse en un espacio público, lo que representó un riesgo para los ciudadanos y peatones que hacen uso de esta zona.

¿CICLORRUTA O PARQUEADERO PARA CAMIONETAS?



Este conductor invadió el andén y la ciclorruta, avanzó varios metros y terminó estacionándose como si el espacio público fuera suyo.



Después se preguntan por qué la gente tiene miedo de caminar o montar bicicleta en Bogotá.



Si usted… pic.twitter.com/MJXHcTajJx — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) July 27, 2026

Esto también derivó en un comentario por parte del concejal Quintero, quien hizo un llamado a la Secretaría de Movilidad para que se impongan las medidas correspondientes al vehículo involucrado.

“Este conductor invadió el andén y la ciclorruta, avanzó varios metros y terminó estacionándose como si el espacio público fuera suyo. Después se preguntan por qué la gente tiene miedo de caminar o montar bicicleta en Bogotá. Vamos a convertir la evidencia ciudadana en presión para que la Secretaría de Movilidad actúe”, comentó el cabildante.

El caso más conocido de imprudencia es el del vehículo Spark azul, el cual ha vuelto a estar en la mira de varios miembros del Distrito, luego de que otro video circulara este martes, 28 de julio, en el que se observa al conductor evadiendo un peaje por la carrera Séptima y desafiando a las autoridades competentes.

“¿Cómo es posible que seamos el país latinoamericano con más peajes por kilómetro y debamos callar? Las carreteras, una mierda, y estos miserables yendo de putas con nuestro dinero. Estos miserables no son dignos de nuestro maldito dinero”, comentó en el video emitido en redes.