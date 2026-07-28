Lo que parecía un atajo terminó convirtiéndose en un momento insólito.

Un motociclista ingresó a una zona de obras de TransMilenio en la Autopista Sur y quedó atrapado en el cemento recién fundido.

El video del incidente se volvió viral y abrió el debate sobre el respeto por las áreas restringidas durante la ejecución de proyectos de infraestructura.

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¿Cómo terminó una motocicleta atrapada en el cemento recién fundido?

Un motociclista ingresó con su vehículo a un tramo donde acababa de fundirse una placa de concreto y terminó completamente atascado, luego de que las llantas se hundieran en el cemento aún fresco.

El video, que se ha viralizado en las últimas horas, muestra al conductor intentando liberar la motocicleta mientras el concreto fresco la mantiene completamente atascada.

Varias personas que se encontraban en el lugar observaron la escena sin poder hacer mucho para ayudar, mientras el video rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

Según la información publicada por diferentes medios, el hecho ocurrió en un sector intervenido por las obras de ampliación de TransMilenio sobre la Autopista Sur.

Se trata de un espacio destinado exclusivamente a los trabajos de construcción, donde existen restricciones de paso mientras avanzan actividades como excavaciones, instalación de estructuras y fundición de concreto.

Pese a la señalización y al cierre del área, el motociclista accedió con su vehículo al tramo recién intervenido.

Al pasar sobre la superficie, las llantas comenzaron a hundirse en el concreto antes de que este alcanzara el tiempo necesario para endurecerse, dejando completamente inmovilizada la motocicleta.

#EnPunto | Motociclista terminó hundido y atascado en el cemento recién fundido de las obras de TransMilenio en la Autopista Sur. pic.twitter.com/E7mazSLzaz — Canal 1 (@Canal1_Col) July 27, 2026

La grabación rápidamente se viralizó y provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la imprudencia del conductor por ingresar a un sector claramente destinado a la ejecución de obras.

El caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el respeto por las zonas restringidas y las conductas de riesgo que, con frecuencia, afectan la seguridad vial y el desarrollo de proyectos de infraestructura en la capital.

Hasta el momento, los medios que verificaron el caso coinciden en que no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

Se está en espera de las consecuencias administrativas o económicas que podría enfrentar el motociclista por haber ingresado a un área restringida.

Además, la acción ocasionó y daños sobre una superficie recién construida.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado si será necesario reconstruir el tramo afectado o si el conductor deberá asumir los costos derivados de la afectación al concreto recién fundido.

El caso sigue generando reacciones en redes sociales y ha reavivado el llamado a respetar la señalización en las zonas de obra.