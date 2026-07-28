Bogotá

Tremenda sorpresa se llevó la Policía al requisar a tres mujeres en medio de un evento en Bogotá

La alerta de algunas personas a la Policía fue clave para capturarlas.

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Redacción Nación
28 de julio de 2026 a las 8:51 a. m.
Las tres mujeres capturadas.
Las tres mujeres capturadas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó esta mañana de martes, 28 de julio, que uniformados del CAI Puente Aranda capturaron a tres mujeres que, presuntamente, bajo la modalidad de cosquilleo, estaban robando celulares en medio de un evento masivo en el barrio La Florida, localidad de Engativá, en Bogotá.

El mayor Camilo Martínez, comandante de la Estación de Policía Puente Aranda (e), indicó que, gracias a una alerta emitida por la central de radio, llegaron hasta un establecimiento donde mantenían retenidas a las presuntas responsables de los robos.

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Acto seguido, los uniformados requisaron a las tres mujeres y les hallaron en su poder siete celulares de diferentes marcas.

“Es de resaltar que, durante el procedimiento, varios ciudadanos asistentes al evento, incluyendo a una extranjera, se acercaron y reconocieron plenamente los dispositivos recuperados como de su propiedad”, destacó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Tras lo anterior, las tres capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos tecnológicos que les hallaron.

La Policía Nacional continúa adelantando acciones operativas y de control para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la tranquilidad a través de la línea 123 o al CAI más cercano”, destacó la entidad.

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La semana pasada, la Policía Metropolitana de Bogotá también reportó la detención de un ciudadano, de 25 años, en la localidad de Engativá por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. El procedimiento policial se inició tras el llamado de auxilio de una residente, quien reportó haber sido víctima de un asalto a mano armada al momento de ingresar a su vivienda.

Tras la alerta de la patrulla del cuadrante, las unidades en servicio cerraron las vías alrededor para encontrar a los sospechosos.

Los uniformados interceptaron una motocicleta acondicionada para labores de mensajería, vehículo que coincidía con la descripción suministrada en el reporte de la víctima.

Las imágenes muestran cómo el presunto ladrón accede al vehículo y abandona el lugar caminando, sin despertar sospechas entre las personas del sector.
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Durante la intervención, la Fuerza Pública logró la detención del conductor cuando intentaba abandonar el sector. En el registro, se encontró a la persona con una pistola y un cartucho de 9 milímetros, además de objetos que valían tres millones de pesos, los cuales fueron devueltos a la persona afectada.