Violento accidente en el que un motociclista murió tras estrellarse con un camión de basura

En la tarde de este lunes, 27 de julio, se confirmó el fallecimiento de una persona tras un siniestro vial registrado en el sur de Bogotá. La Secretaría de Movilidad reportó que la emergencia ocurrió sobre las siete de la noche en la localidad de Ciudad Bolívar, afectando el flujo vehicular en la zona.

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En un informe inicial sobre la situación operacional, las autoridades del distrito indicaron la ubicación del evento.

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Minutos después, la misma entidad administrativa actualizó el reporte para dar cuenta del desenlace fatal en el lugar de los hechos.

La Secretaría de Movilidad confirmó que el “accidente en Ciudad Bolívar involucró a un camión de basura y a un motociclista en la Avenida Boyacá con Carrera 8, dejando una persona fallecida y el paso controlado a un carril”.

[06:53 p.m.] #GestiónDelTráfico |Siniestro vial en la localidad de Ciudad Bolívar, entre dos motociclistas en la transversal 17A con Av. Boyacá (sector Doña Juana), sentido norte-sur.



Unidad de @TransitoBta en desplazamiento. pic.twitter.com/MXGMYzzRmM — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 27, 2026

Cifras de siniestralidad vial en conductores de motocicleta

El evento registrado en la jornada dominical se suma a las estadísticas oficiales sobre siniestralidad en las vías de la capital. Durante los primeros cinco meses de 2026, un total de 139 conductores de motocicleta perdieron la vida en accidentes de tránsito, según los datos publicados por la Alcaldía de Bogotá.

[08:45 p.m.] #GestiónDelTráfico |Se confirma siniestro vial con fatalidad en la localidad de Ciudad Bolívar, entre camión recolector y motociclista en la Av. Boyacá con carrera 8. 🚒 Organismos de emergencia atienden la novedad.



🚧 Paso controlado sobre un carril de la calzada. https://t.co/XQmXjgZhNd pic.twitter.com/wZb91wirhw — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 28, 2026

Entre los meses de enero y mayo del presente año, las autoridades distritales contabilizaron 283 personas fallecidas en eventos viales en toda la ciudad. Los motociclistas se mantienen como el actor vial más afectado en la capital, representando entre el 44 % y el 60 % de las víctimas mortales en los informes oficiales.

Las evaluaciones del distrito señalan que el exceso de velocidad en las avenidas principales constituye uno de los factores de riesgo determinantes. A este elemento se suma el estado de la infraestructura vial como variable en la concentración de casos fatales, motivo por el cual los organismos de tránsito mantienen los controles en los corredores del sur de Bogotá.