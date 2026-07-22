Fiscalía lleva a juicio a Edwin Delgado por brutal accidente en la avenida Mutis, en Bogotá, que dejó dos motociclistas muertos

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Edwin Leonardo Delgado Comba por su presunta responsabilidad en el accidente de tránsito que dejó dos motociclistas muertos en el occidente de Bogotá.

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Las víctimas fatales fueron identificadas como Viviana Suárez, de aproximadamente 30 años de edad y madre de un niño pequeño, y Carlos Mario Cavadía Sierra, quienes se dirigían hacia sus trabajos al momento del siniestro.

#ATENCIÓN | Cámaras de seguridad registraron el momento del accidente en la Avenida Mutis, Bogotá, donde murieron dos motociclistas.

El vehículo blanco involucrado perdió el control por exceso de velocidad e invadió el carril contrario. Testigos aseguran que los ocupantes estaban… pic.twitter.com/UBsbz7ILDf — ElTrino.Co (@EltrinoCo) November 1, 2025

El siniestro ocurrió el 31 de octubre de 2025, en la avenida José Celestino Mutis con carrera 98. Según la investigación, el vehículo involucrado habría invadido el carril contrario y terminado impactando a las víctimas, quienes murieron en el lugar.

De acuerdo con el ente acusador, Delgado Comba era el propietario del automóvil y, minutos antes del accidente, habría permanecido junto al hombre que conducía el vehículo en un establecimiento donde consumieron bebidas alcohólicas.

La Fiscalía sostiene que, pese a que el acusado habría observado las condiciones en las que se encontraba el conductor, identificado como Rubén Guillermo Romero Castillo, le permitió ponerse al volante del automotor.

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El accidente en la avenida Mutis. Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @PasaenBogota

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La investigación también señala que el vehículo perdió el control durante el recorrido y terminó arrollando a los dos motociclistas.

Para la Fiscalía, la decisión de permitir que una persona presuntamente alicorada condujera habría contribuido de manera determinante a que ocurriera el siniestro.

Por estos hechos, Edwin Leonardo Delgado Comba fue acusado ante un juez de conocimiento por el delito de homicidio por omisión impropia a título de dolo eventual.

Mientras tanto, la Fiscalía también busca avanzar judicialmente contra el hombre que habría conducido el vehículo al momento del accidente, a quien pretende imputar por el delito de homicidio culposo. Las audiencias preparatorias del juicio contra Delgado están programadas para comenzar el próximo 18 de septiembre.