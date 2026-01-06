Imputado por homicidio: entregó su carro a un borracho y dos motociclistas murieron tras grave accidente en Bogotá

Edwin Leonardo Delgado Comba fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio doloso, en calidad de omisión impropia, después de que le entregara su vehículo particular a un hombre en estado de alicoramiento, quien terminó protagonizando un aparatoso accidente durante la pasada celebración de Halloween, en el occidente de Bogotá.

La Fiscalía confirmó que Delgado Comba habría participado en el grave accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre del año pasado, en la avenida José Celestino Muttis con carrera 98, en la localidad de Engativá; el grave hecho le causó la muerte a dos motociclistas que se movilizaban por la zona.

Las investigaciones permitieron identificar al imputado como el dueño del vehículo involucrado en el siniestro, el cual habría sido conducido por un hombre que se encontraba en estado de embriaguez y perdió el control del automotor, invadió un carril de la Mutis y terminó chocando contra las dos víctimas.

La Fiscalía informó que, minutos antes del accidente, Edwin Leonardo Delgado y el conductor del vehículo se encontraban departiendo en un establecimiento dedicado a la venta de bebidas embriagantes, donde permanecieron cerca de dos horas.

Cuando arrancaron en el carro, según la Fiscalía, Delgado Comba se ubicó en el asiento trasero y, al parecer, omitió su deber de impedir que el conductor en estado de alicoramiento manejara el vehículo, lo que derivó en un grave accidente de tránsito con dos personas muertas.

Desde la Unidad de Vida de la Seccional de Bogotá de la Fiscalía informaron: “Le imputó el delito de homicidio doloso en modalidad de comisión por omisión impropia. El hombre no aceptó el cargo imputado y continuará vinculado al proceso”.

El accidente en la Avenida Mutis. Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @PasaenBogota

La primera versión conocida tras el accidente señala que a bordo del vehículo iban un conductor elegido, Edwin Delgado y su novia. Sin embargo, posteriormente, José Manuel Castellanos, abogado de las víctimas, denunció que el hombre que conducía el carro estuvo con la pareja desde las 3:00 a. m. de ese día en un establecimiento comercial.

En los próximos días, la Fiscalía presentará a Delgado ante un juez de control de garantías para la audiencia de medida de aseguramiento, en la que se definirá si el dueño del vehículo continuará en libertad o será enviado a la cárcel mientras avanza el juicio en su contra.