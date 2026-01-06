Nación

Imputado por homicidio: entregó su carro a un borracho y dos motociclistas murieron tras grave accidente en Bogotá

La Fiscalía confirmó que Edwin Delgado le prestó su vehículo a un hombre en estado de alicoramiento.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 9:02 p. m.
Edwin Leonardo Delgado es el propietario del carro que protagonizó el aparatoso accidente en el occidente de Bogotá.
Edwin Leonardo Delgado es el propietario del carro que protagonizó el aparatoso accidente en el occidente de Bogotá. Foto: No

Edwin Leonardo Delgado Comba fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio doloso, en calidad de omisión impropia, después de que le entregara su vehículo particular a un hombre en estado de alicoramiento, quien terminó protagonizando un aparatoso accidente durante la pasada celebración de Halloween, en el occidente de Bogotá.

La Fiscalía confirmó que Delgado Comba habría participado en el grave accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre del año pasado, en la avenida José Celestino Muttis con carrera 98, en la localidad de Engativá; el grave hecho le causó la muerte a dos motociclistas que se movilizaban por la zona.

Las investigaciones permitieron identificar al imputado como el dueño del vehículo involucrado en el siniestro, el cual habría sido conducido por un hombre que se encontraba en estado de embriaguez y perdió el control del automotor, invadió un carril de la Mutis y terminó chocando contra las dos víctimas.

La Fiscalía informó que, minutos antes del accidente, Edwin Leonardo Delgado y el conductor del vehículo se encontraban departiendo en un establecimiento dedicado a la venta de bebidas embriagantes, donde permanecieron cerca de dos horas.

Bogotá

Bogotá hoy está inundada: fuertes lluvias provocan encharcamientos en varios sectores

Nación

Turista alemán murió baleado en zona rural de La Guajira: todo habría sido por robarlo

Bogotá

El pronunciamiento de la Fiscalía colombiana tras el alta médica de Zulma Guzmán Castro en el Reino Unido: lo que sigue

Barranquilla

Terror en Soledad: dos jóvenes muertos y otro herido en impresionante ataque de sicarios

Nación

Ordenan captura internacional contra ciudadano colombo-noruego que lideraría red de trata de personas en Cali

Nación

Petro convoca manifestación nacional en defensa de la soberanía: fecha y puntos de concentraciones

Nación

Zulma Guzmán es arrestada en Londres tras salir de una unidad psiquiátrica. Se enfrenta a audiencia de extradición

Nación

Caso Zulma Guzmán: aval judicial abre el camino para imputar cargos pese a la ausencia de la señalada

Nación

Esta es la red que fabricaba dólares falsos en Boyacá y los enviaba a Estados Unidos: incautaron más de 1,1 millones

Bogotá

Fiscalía radicó escrito de acusación contra presuntos asesinos del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno

Drástico giro en caso del trágico accidente en avenida Mutis, en Bogotá: destapan supuesta verdad del conductor del carro

Cuando arrancaron en el carro, según la Fiscalía, Delgado Comba se ubicó en el asiento trasero y, al parecer, omitió su deber de impedir que el conductor en estado de alicoramiento manejara el vehículo, lo que derivó en un grave accidente de tránsito con dos personas muertas.

Desde la Unidad de Vida de la Seccional de Bogotá de la Fiscalía informaron: “Le imputó el delito de homicidio doloso en modalidad de comisión por omisión impropia. El hombre no aceptó el cargo imputado y continuará vinculado al proceso”.

El accidente en la Avenida Mutis.
El accidente en la Avenida Mutis. Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @PasaenBogota

La primera versión conocida tras el accidente señala que a bordo del vehículo iban un conductor elegido, Edwin Delgado y su novia. Sin embargo, posteriormente, José Manuel Castellanos, abogado de las víctimas, denunció que el hombre que conducía el carro estuvo con la pareja desde las 3:00 a. m. de ese día en un establecimiento comercial.

En los próximos días, la Fiscalía presentará a Delgado ante un juez de control de garantías para la audiencia de medida de aseguramiento, en la que se definirá si el dueño del vehículo continuará en libertad o será enviado a la cárcel mientras avanza el juicio en su contra.

Más de Nación

Fuertes lluvias en la tarde del domingo, 30 de noviembre, en Bogotá.

Bogotá hoy está inundada: fuertes lluvias provocan encharcamientos en varios sectores

Los agresores intentaron huir con la motocicleta de la víctima.

Turista alemán murió baleado en zona rural de La Guajira: todo habría sido por robarlo

No

Imputado por homicidio: entregó su carro a un borracho y dos motociclistas murieron tras grave accidente en Bogotá

Zulma Guzmán Castro

El pronunciamiento de la Fiscalía colombiana tras el alta médica de Zulma Guzmán Castro en el Reino Unido: lo que sigue

Sitio donde se registró el doble asesinato en Soledad, Atlántico.

Terror en Soledad: dos jóvenes muertos y otro herido en impresionante ataque de sicarios

No

Ordenan captura internacional contra ciudadano colombo-noruego que lideraría red de trata de personas en Cali

Gustavo Petro y manifestación en la Plaza de Bolívar.

Petro convoca manifestación nacional en defensa de la soberanía: fecha y puntos de concentraciones

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.

Zulma Guzmán es arrestada en Londres tras salir de una unidad psiquiátrica. Se enfrenta a audiencia de extradición

Accidente de bus en el río Magdalena.

Grave accidente de bus habría dejado un muerto: cayó al río Magdalena con 18 personas a bordo; esto se sabe

Secuestro, arma fuego, martillo

Roban de la Segunda Brigada del Ejército 46 armas que habían sido incautadas: esto se sabe

Noticias Destacadas