Sebastián Ayala tuvo un accidente de tránsito en el Llano: este es su estado de salud

El cantante de música popular Sebastián Ayala, hijo del también intérprete Giovanny Ayala, se vio involucrado en un accidente de tránsito el pasado domingo 26 de abril. El siniestro ocurrió mientras el artista se desplazaba hacia una de sus propiedades rurales, ubicada en la región de los Llanos Orientales.

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La viralización de los videos del vehículo afectado generó una reacción inmediata entre sus seguidores, quienes manifestaron su preocupación por el estado físico del joven.

A pesar de que el material audiovisual muestra un impacto considerable en la parte frontal del automóvil, el entorno cercano al cantante confirmó que las lesiones no revisten gravedad.

Tras el choque, Ayala presentó golpes y escoriaciones leves, razón por la cual fue trasladado a un centro asistencial para realizar las revisiones médicas de rigor y descartar complicaciones internas.

Actualmente, el artista se encuentra bajo observación mientras se completa el protocolo de salud correspondiente.

Accidente a inicios del año

Este hecho se suma a un historial de percances viales que el intérprete ha enfrentado en meses recientes. El pasado mes de enero, en un contexto de conmoción en el gremio artístico por el fallecimiento de Yeison Jiménez, Ayala reportó un evento similar a través de sus canales oficiales.

En aquella ocasión, el vehículo en el que se movilizaba junto a su equipo de trabajo sufrió daños de consideración en la ruta que conecta Landázuri, Santander, con San Juanito, Meta.

El cantante confirmó que tanto él como las personas que lo acompañaban resultaron ilesos tras el accidente. Foto: Instagram @sebastiianayalaoficial

“Nos acabamos de accidentar; un bus nos botó para el otro lado de la vía, se escapó y lo estamos buscando en este momento”, relató el artista en sus redes sociales mientras registraba la presencia de la Policía Nacional en el sitio.

En ese incidente previo, Ayala viajaba acompañado por su realizador audiovisual para cumplir compromisos laborales en la ciudad de Bogotá, relacionados con la producción de un video musical.

Estado de salud del cantante

En ambos casos, la intervención de los organismos de socorro fue determinante para la atención de los ocupantes.

En el siniestro de este domingo, las autoridades viales realizaron el peritaje en la zona para establecer las causas exactas de la pérdida de control del automotor.

Aunque el automóvil sufrió pérdidas materiales significativas, el círculo del cantante ratificó que tanto él como sus acompañantes se encuentran fuera de peligro. Por el momento, Sebastián Ayala no ha entregado declaraciones adicionales sobre las circunstancias específicas que mediaron en este último accidente de tránsito.