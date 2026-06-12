Alcalde Galán dio sorpresa en el sur de Bogotá: “Una de las principales apuestas de la política social”

En la noche de este viernes, 12 de junio de 2026, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó un balance sobre la situación económica de la capital y los índices de vulnerabilidad. El mandatario local basó su pronunciamiento en las recientes mediciones oficiales de pobreza monetaria entregadas por las autoridades estadísticas nacionales.

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A través de los canales institucionales de la Alcaldía Mayor, el mandatario compartió el caso de Nora, una ciudadana residente en el sur de Bogotá que pertenece al grupo de beneficiarios del subsidio distrital. La estrategia central de la administración se enfoca en la asignación de transferencias monetarias focalizadas para los hogares vulnerables.

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Durante el diálogo registrado en el documento audiovisual, la ciudadana beneficiaria detalló la composición de las ayudas económicas que recibe mensualmente por parte de la Secretaría de Integración Social. La residente explicó que los aportes del Distrito se dividen en diferentes componentes monetarios fijos destinados al sostenimiento de su núcleo familiar.

La beneficiaria del subsidio, Nora, explicó que “recibo un total de 396.000 pesos mensuales correspondientes al Ingreso Mínimo Garantizado, los cuales distribuyo entre la compra de alimentos básicos y el pago del arrendamiento”. Según la ciudadana, este aporte económico cubre los gastos primarios de su hogar, donde el costo del alquiler alcanza los 450.000 pesos mensuales.

Balance de la política social en Bogotá

El alcalde precisó que el subsidio funciona como un alivio financiero directo para suplir las necesidades de la población de menores ingresos. El mandatario vinculó el impacto de este programa de asistencia social con los indicadores de desarrollo y superación de la vulnerabilidad en las distintas localidades de la ciudad.

La historia de Nohora es la historia de muchas personas en nuestra ciudad.



Decir que 477.000 bogotanos salieron de la pobreza monetaria en nuestro gobierno es mucho más que un número.



Lo importante es entender que detrás de esa cifra hay madres que hoy pueden cubrir gastos que… pic.twitter.com/h7i9zHAL26 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 12, 2026

Galán afirmó que “gracias al esfuerzo del Ingreso Mínimo Garantizado, que es una de las principales apuestas de la política social, logramos que 477.000 personas salieran de la pobreza monetaria durante los dos primeros años de gestión”. El gobernante comparó esta cifra de superación de pobreza con la población total de una ciudad capital como Manizales.

Cifras oficiales de pobreza monetaria según el Dane

La administración distrital señaló que estos resultados son el reflejo de la combinación entre las transferencias de dinero y las estrategias de reactivación económica y generación de empleo. La focalización del gasto público social busca que los recursos financieros lleguen directamente a las familias clasificadas en los niveles más críticos del Sisbén.

Los datos estadísticos recopilados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sustentan el balance presentado por la Alcaldía Mayor. El informe oficial del organismo nacional registró una disminución de 1,8 puntos porcentuales en el índice de pobreza monetaria de la capital del país.

Esta reducción se mide en comparación directa con los indicadores consolidados del año 2024, periodo en el que la tasa de pobreza monetaria de Bogotá se ubicaba en el 19,6%. Las proyecciones de la Secretaría de Integración Social apuntan a mantener la cobertura de los giros para consolidar la tendencia a la baja en los próximos periodos fiscales.