La medida preventiva fue adoptada tras una inspección técnica que identificó ocupaciones e intervenciones presuntamente no autorizadas en un predio del Parque Nacional asociado al Sendero de Monserrate.

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Posibles infracciones ambientales en el Sendero de Monserrate

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) suspendió de manera inmediata las actividades de ocupación, construcción e intervención física que se desarrollaban en 33 establecimientos.

La decisión se tomó tras detectar presuntas intervenciones sin autorización durante una visita técnica realizada en conjunto con el Distrito.

La inspección fue solicitada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y permitió identificar ocupaciones que ahora serán objeto de una indagación preliminar.

Esto con el fin de establecer si existe una afectación ambiental o incumplimientos a la normatividad vigente.

La medida preventiva permanecerá vigente mientras se adelantan las actuaciones administrativas correspondientes, informó Caracol Radio.

La decisión no constituye una sanción definitiva, sino una medida preventiva ambiental cuyo propósito es impedir que continúen las obras o modificaciones, mientras la autoridad ambiental determina la legalidad de las ocupaciones detectadas.

Durante la investigación, la CAR verificará si los establecimientos cuentan con los permisos requeridos para ocupar el área y si las construcciones o adecuaciones realizadas cumplen con las disposiciones ambientales aplicables.

🌿 En una jornada de verificación, el IDRD acompañó las acciones adelantadas en el predio Parque Nacional, asociado al Sendero de Monserrate, reafirmando su compromiso con la protección de este importante corredor ambiental de Bogotá



Durante esta visita, la Corporación Autónoma… pic.twitter.com/rPVTMye80B — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) July 29, 2026

El Sendero de Monserrate seguirá operando con normalidad

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte aclaró que la decisión de la CAR no modifica la operación del Sendero de Monserrate.

Continuará desarrollando las labores de limpieza, mantenimiento, recuperación y conservación de la infraestructura peatonal bajo su administración.

La entidad precisó que sus funciones se limitan al manejo del sendero y que las actuaciones relacionadas con construcciones, ocupaciones o establecimientos ubicados en otras áreas corresponden a las autoridades ambientales competentes.

El Sendero de Monserrate hace parte de uno de los corredores ecológicos más importantes de Bogotá y está ubicado en una zona de alto valor ambiental de los Cerros Orientales.

La decisión de la CAR no modifica la operación del Sendero de Monserrate Foto: Foto X @IDRD- API

Su operación está sujeta a estrictas reglas de conservación y acceso, mientras que cualquier intervención sobre el terreno debe contar con las autorizaciones exigidas por la normativa ambiental.

En los últimos meses, las autoridades distritales han reforzado los controles sobre los Cerros Orientales mediante cierres temporales, operativos de vigilancia y medidas de protección para preservar el ecosistema y garantizar la seguridad de los visitantes.

La investigación de la CAR definirá si las 33 ocupaciones incurrieron en infracciones ambientales y si procede la imposición de sanciones o la adopción de nuevas medidas administrativas.