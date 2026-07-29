¿Qué se sabe del turista alemán desaparecido en el Parque Tayrona? La búsqueda ya supera las 160 horas

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda para encontrar a Markus Hideaki, el turista alemán de 22 años que desapareció hace una semana tras ingresar al mar en el sector de La Piscina, dentro del Parque Nacional Natural Tayrona, en Santa Marta.

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El caso ha movilizado a distintas entidades desde que se reportó la desaparición del joven. En los últimos días, los organismos de socorro han intensificado los recorridos marítimos y terrestres, mientras que este martes la Armada de Colombia informó que el operativo ya completa más de 160 horas ininterrumpidas de búsqueda y rescate.

Las labores son coordinadas por la Estación de Guardacostas de Santa Marta, que mantiene desplegadas unidades de reacción rápida para inspeccionar el área y establecer nuevos patrones de búsqueda que permitan ubicar al ciudadano alemán.

A esta operación se han vinculado también Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Defensa Civil, la Policía Nacional, la Alcaldía de Santa Marta, la Gobernación del Magdalena y representantes del gremio marítimo que navega por esta zona del Caribe colombiano, con el propósito de ampliar la cobertura de las labores.

Como parte del fortalecimiento del operativo, la Fuerza Naval del Caribe incorporó en las últimas horas aeronaves de la Aviación Naval, con las que se realizan sobrevuelos sobre el área donde fue visto por última vez el turista.

Pese al despliegue de recursos por aire y mar, las autoridades informaron que hasta el momento no se han encontrado indicios que permitan establecer el paradero de Markus Hideaki.

La desaparición ocurrió luego de que el joven ingresara al mar en el sector de La Piscina, una de las playas más visitadas del Parque Nacional Natural Tayrona. Desde entonces, las condiciones del área y el paso de los días han llevado a mantener una búsqueda permanente con apoyo de diferentes instituciones.

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La Armada de Colombia reiteró que continuará empleando todas sus capacidades operacionales hasta dar con el paradero del turista. Asimismo, pidió la colaboración de pescadores, navegantes y de las personas que transitan por el sector para que reporten cualquier información que pueda ser útil a través de la línea 146 o del canal 16 de VHF Marino.

El caso sigue siendo atendido de manera prioritaria por las autoridades, mientras familiares y organismos de emergencia permanecen atentos a cualquier pista que permita avanzar en la localización del ciudadano alemán.