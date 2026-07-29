¿Qué días hay menos trancones en el Valle de Aburrá? Estos son los dígitos del pico y placa que más alivian el tráfico

Quienes se movilizan por Medellín suelen notar que algunos días los trancones disminuyen más que en otros. La razón no es suerte, sino que se debe a la cantidad de vehículos que están asociados a determinados números de placa, un factor que incide directamente en el impacto que tiene la medida de pico y placa sobre la movilidad.

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La Secretaría de Movilidad de Medellín identificó cuáles son los dígitos que concentran la mayor parte del parque automotor de la ciudad y el Valle de Aburrá. De acuerdo con el secretario de Movilidad, general (r) Pablo Ferney Ruiz, los números 0, 1 y 5 son los que reúnen más vehículos particulares, por lo que cuando alguno de ellos tiene restricción, es habitual que las vías registren una reducción más evidente en el flujo vehicular.

Las cifras del Observatorio de la Secretaría muestran que las placas terminadas en 5 encabezan el listado con 363.645 automóviles registrados. En segundo lugar aparecen las terminadas en 0, con 356.778, mientras que las finalizadas en 1 alcanzan los 354.585 vehículos.

La situación es similar entre las motocicletas. En este caso, las de primer dígito 1 representan el mayor volumen, con 334.447 unidades, seguidas por las que comienzan en 0 (301.371) y aquellas cuyo primer número es 5, que suman 298.000.

El comportamiento del tráfico también está ligado al aumento sostenido del número de vehículos que ingresan a las vías del departamento. Según datos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, diariamente circulan cerca de 2,4 millones de automotores, una cifra que continúa aumentando con la venta de carros y motocicletas nuevas.

Solo durante el primer semestre de 2026 se matricularon en Antioquia 30.414 automóviles y 18.578 motocicletas, de acuerdo con registros citados por Fenalco. En el segmento de carros, el crecimiento fue especialmente alto, con un incremento del 55,2 % frente al mismo periodo del año anterior.

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El Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) también refleja esa tendencia. Desde 2023 se han registrado 532.170 vehículos en las secretarías de movilidad del Valle de Aburrá, siendo 2025 el año con mayor número de matrículas, al superar los 170.000 vehículos entre carros y motos.

En cuanto a los municipios, Sabaneta lidera el número total de matrículas realizadas desde 2023, impulsado principalmente por el registro de motocicletas. Si el análisis se limita a vehículos particulares, Medellín ocupa el primer lugar con 62.543 carros matriculados, seguida por Envigado, con 54.600.