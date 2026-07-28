Se acaban los días de descanso: ¿Cuándo cae el próximo puente festivo en Colombia?

Con el mes de julio a punto de terminar, muchos colombianos vuelven a hacerse la misma pregunta: ¿cuándo será el próximo puente festivo? La buena noticia para quienes esperan una nueva pausa en la rutina es que no tendrán que esperar demasiado, ya que agosto traerá dos jornadas de descanso contempladas en el calendario oficial.

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El primero de estos festivos será el viernes 7 de agosto, una fecha inamovible en Colombia en la que se conmemora el aniversario de la Batalla de Boyacá, considerada uno de los acontecimientos más importantes en la consolidación de la independencia nacional.

Este enfrentamiento ocurrió el 7 de agosto de 1819, en el cruce del río Teatinos, cerca de Tunja, y fue liderado por Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y José Antonio Anzoátegui. La victoria permitió asegurar el control del territorio y marcó un punto decisivo en el proceso de independencia del país. Debido a su importancia histórica, esta fecha siempre se mantiene como festivo nacional y no se traslada al lunes, por lo que este año caerá un viernes.

Además de la conmemoración histórica, el 7 de agosto también tendrá relevancia política, pues ese día está prevista la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, quien asumirá oficialmente el cargo para el periodo constitucional 2026-2030, junto con el inicio de funciones de su nuevo equipo de gobierno.

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Sin embargo, quienes esperan un puente festivo deberán marcar otra fecha en el calendario. El siguiente fin de semana largo llegará el lunes 17 de agosto, cuando se conmemore la Asunción de la Virgen. Aunque esta festividad religiosa se celebra tradicionalmente el 15 de agosto, la Ley Emiliani permite trasladar algunos festivos al lunes siguiente con el propósito de fomentar los fines de semana largos y dinamizar sectores como el turismo y el comercio.

Cabe recordar que, para 2026, Colombia cuenta con 19 días festivos oficiales, luego de la incorporación del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá al calendario nacional. Durante julio ya se disfrutaron los festivos del 13 y el 20, correspondientes a esa celebración religiosa y al Día de la Independencia. Ahora, agosto se posiciona como el siguiente mes con oportunidades para el descanso, al reunir dos nuevas fechas de importancia histórica, religiosa e institucional.