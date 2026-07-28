Reabren proceso disciplinario por muerte de Dilan Cruz: piden investigar a coronel (r) por órdenes al Esmad

Casi siete años después de la muerte de Dilan Cruz, en medio de una protesta en el centro de Bogotá, la justicia sigue tomando decisiones contra los integrantes del antiguo Esmad que habrían terminado involucrados en el crimen del joven que recibió un disparo en la cabeza por parte de un integrante de esa fuerza antidisturbio.

El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Néstor Osuna, quien fue el primer ministro de Justicia del Gobierno Petro, expidió una decisión en la que llamó a juicio disciplinario al capitán Manuel Cubillos Rodríguez y compulsó copias contra el coronel (r) Néstor Saul Cepeda Cifuentes por este caso.

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El procurador Osuna confirmó en su decisión: “Se estima necesario compulsar copias de la presente actuación, para que, de manera separada, bajo un nuevo radicado, se inicie la actuación disciplinaria a que haya lugar, en aras de determinar si existe responsabilidad disciplinaria alguna del citado coronel (cr.) Cepeda Cifuentes”.

Es decir, la Procuraduría ahora tratará de verificar si el coronel (r) Cepeda habría incurrido en algún tipo de falta disciplinaria, a raíz de las órdenes u orientaciones que impartió el 23 de noviembre de 2019, a la Primera Sección del Escuadrón Antidisturbios No. 2, la cual estaba al mando del capitán Cubillos.

El capitán del Esmad Manuel Cubillos.

Lo particular es que dos días después de esas instrucciones, se presentó el hecho que dejó sin vida a Dilan Cruz, un joven de 18 años que participaba en una serie de protestas que se desarrollaron en esa época en el centro de Bogotá.

La compulsa contra el coronel (r) Cepeda se dio después de que el capitán Cubillos lo señalara de supuestamente darle órdenes para “dispersar la manifestación y restablecer la movilidad”, teniendo en cuenta que para esa época era el Comandante Nacional del extinto Esmad y se encontraba en el Puesto de Mando Unificado de la Policía de Bogotá.

La Procuraduría explicó en su decisión que este caso no puede analizarse como una simple falta disciplinaria, sino que deberá estudiarse bajo un enfoque de presunta grave violación de los derechos humanos. Para eso fue necesario rehacer la etapa de formulación de cargos para adecuar la calificación jurídica de los hechos.

El ente de control advirtió en el llamado a juicio disciplinario al capitán Cubillos que existen varias pruebas que demostrarían cómo su actuación, al parecer, trascendió del ámbito policial y habría afectado el fuero especial de la Fuerza Pública.