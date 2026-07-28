El hotel de los horrores: así funcionaba el edificio abandonado en el que torturaban en el Siete de Agosto en Bogotá

Tras una investigación de un año llevada a cabo por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, se logró la desarticulación de la estructura criminal ‘Los Seguros’, una organización que las autoridades estiman que obtenía ganancias cercanas a los 2,5 millones de pesos diarios mediante la venta de estupefacientes.

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Según el reporte entregado por los uniformados, este grupo tenía como sede principal un hotel abandonado en el barrio Siete de Agosto de Bogotá, el cual usaban principalmente como centro de acopio y almacenamiento de sustancias ilícitas, lugar en el que también se coordinaba la distribución de esta mercancía por el sector.

La investigación contó con la participación de un agente encubierto, además de labores de vigilancia e interceptaciones de comunicaciones, que permitieron identificar en detalle cómo operaba esta organización.

Asimismo, se logró establecer que varios miembros de este grupo delincuencial ejercían torturas contra las personas que querían abandonar la estructura. Según las autoridades, estos actos de violencia se ejercían principalmente a través de objetos como machetes, mangueras y ácido, con el fin de mantener el control interno del grupo e intimidar a sus integrantes.

Este operativo comenzó luego de que las autoridades recibieran información que alertaba sobre el movimiento inusual de personas vinculadas con la venta de estupefacientes y posibles hechos de violencia al interior del hotel abandonado.

Debido a la intervención de los uniformados y de la Fiscalía, se logró la desarticulación de este grupo criminal, además de la detención de doce personas por orden judicial en las ciudades de Bogotá y Cúcuta, y en el departamento del Guainía.

Entre los capturados se resaltó la custodia de la cabecilla de la organización, alias “Marcela”, conocida también como “La Madre”, quien ya contaba con antecedentes penales por tráfico de estupefacientes. Por su parte, también se consiguió la captura de su hijo, alias “Millos”, quien coordinaría las actividades ilícitas junto a otras dos personas.

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Por este operativo se consiguió la incautación de más de 22.000 cápsulas de bazuco, más de 3.600 cigarrillos de marihuana, dosis de clorhidrato de cocaína y tusi, seis panelas de bazuco, bolsas con marihuana, dos revólveres calibre 38 y doce cartuchos para esta misma arma.

Por sus crímenes, un juez de control de garantías impuso a los doce detenidos medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tras el resultado, la Secretaría de Seguridad de Bogotá extendió un llamado a la ciudadanía para alertar sobre cualquier hecho delictivo a través de los canales oficiales de las autoridades, como la línea de atención 123, lo que permite brindar el acompañamiento y la atención correspondiente a cada caso.