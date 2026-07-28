Atención, viajeros: así está el paso por La Línea tras movimiento en masa en Cajamarca

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que en el kilómetro 47 de la vía Armenia – La Línea se mantiene el paso controlado a un solo carril mientras se adelantan obras de estabilización, luego de que se presentara un movimiento en masa en el sector urbano del municipio de Cajamarca, Tolima.

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Según el organismo, en el lugar ya se encuentra personal técnico, operativo y de atención de emergencias con el propósito de brindar asistencia a los conductores, así como garantizar condiciones básicas de movilidad y seguridad.

Este cierre parcial habría sido causado por una erosión superficial, la formación de grietas e infiltraciones de agua en un terreno compuesto principalmente por depósitos de ceniza volcánica y suelo altamente degradado. Invías aclaró que esta contingencia pudo originarse por filtraciones provenientes de las redes de acueducto y alcantarillado locales.

Por ello, la entidad aseguró que realiza la regulación y el monitoreo permanente del tráfico en el sector, e hizo un llamado a los viajeros a respetar la señalización y atender las instrucciones de las autoridades de tránsito.

Ante la situación, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) integrado por la Alcaldía de Cajamarca, la Gobernación del Tolima, autoridades de gestión del riesgo, la Policía de Carreteras y las empresas de servicios públicos. El objetivo de esta mesa de trabajo es controlar las fugas de agua y atender a las familias residentes en el área de riesgo.

Mientras se mantenga la emergencia, los vehículos podrán transitar de manera alternada por el carril habilitado. Asimismo, las autoridades evalúan el corredor Mariquita – Fresno – Manizales como ruta alterna preventiva en caso de que se requieran nuevas restricciones.

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Invías afirmó que continuará con el seguimiento técnico permanente y mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance de los trabajos. La entidad enfatizó que el objetivo primordial de esta intervención es ofrecer condiciones seguras de tránsito y avanzar con las autoridades territoriales en una solución integral, tanto para la infraestructura vial como para las comunidades afectadas.

Para mitigar los efectos de esta contingencia, la entidad reiteró el llamado a los usuarios del corredor vial a transitar con precaución, respetar la señalización instalada en el sector y atender de manera estricta las indicaciones de las autoridades de tránsito presentes en la zona. Asimismo, se recordó que la alternativa de movilidad por el paso alternado continuará operando mientras se completan las labores de diagnóstico y estabilización en el punto afectado.