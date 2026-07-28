Las condiciones meteorológicas favorecerán temperaturas máximas por encima de la climatología de julio en sectores de La Guajira, Tolima, Amazonas, Cundinamarca y Huila, según el Ideam.
Así estará el clima hoy en Colombia
Las temperaturas máximas previstas para la jornada estarán, en términos generales, dentro de los valores habituales para el mes de julio en la región caribe.
Sin embargo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que algunos departamentos podrían registrar temperaturas cercanas o ligeramente superiores a la climatología propia de esta época del año.
De acuerdo con el pronóstico, las condiciones meteorológicas favorecerán un ambiente más cálido en sectores de La Guajira, Tolima, Amazonas, el centro de Cundinamarca y Huila.
Los valores máximos podrían ubicarse por encima de los registros promedio para julio.
Aunque el incremento esperado no representa un comportamiento extraordinario, el Ideam señala que estas variaciones responden a las condiciones atmosféricas previstas para la jornada.
Por lo anterior, se mantienen dentro del seguimiento permanente que realiza la entidad sobre el comportamiento de la temperatura en el país.
Pronóstico para las principales ciudades
- Barranquilla: se esperan cielos ligeramente cubiertos y tiempo seco. Temperatura máxima: 35 °C.
- Cartagena: se prevén cielos ligeramente cubiertos y tiempo seco. Temperatura máxima: 32 °C.
- Bucaramanga: predominará un cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ligeras durante la tarde y la noche. Temperatura máxima: 27 °C.
- Medellín: se espera cielo parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras en la noche. Temperatura máxima: 27 °C.
- Tunja: habrá nubosidad variada y se pronostican lloviznas al finalizar la tarde y durante las primeras horas de la noche. Temperatura máxima: 18 °C.
- Cali: son probables lluvias de ligeras a moderadas durante la tarde y la noche, con cielos de parcial a mayormente cubiertos. Temperatura máxima: 31 °C.
- Popayán: se espera cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lloviznas en la noche. Temperatura máxima: 26 °C.
- Bogotá: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante la jornada. No se descartan lluvias ligeras en el sur durante la noche. Temperatura: entre 8 °C y 20 °C.