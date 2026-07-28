Las condiciones meteorológicas favorecerán temperaturas máximas por encima de la climatología de julio en sectores de La Guajira, Tolima, Amazonas, Cundinamarca y Huila, según el Ideam.

¿Un evento “muy fuerte” no visto en Colombia desde 1950? La inquietante advertencia del Ideam hasta 2027

Así estará el clima hoy en Colombia

Las temperaturas máximas previstas para la jornada estarán, en términos generales, dentro de los valores habituales para el mes de julio en la región caribe.

Sin embargo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que algunos departamentos podrían registrar temperaturas cercanas o ligeramente superiores a la climatología propia de esta época del año.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones meteorológicas favorecerán un ambiente más cálido en sectores de La Guajira, Tolima, Amazonas, el centro de Cundinamarca y Huila.

Los valores máximos podrían ubicarse por encima de los registros promedio para julio.

Aunque el incremento esperado no representa un comportamiento extraordinario, el Ideam señala que estas variaciones responden a las condiciones atmosféricas previstas para la jornada.

Por lo anterior, se mantienen dentro del seguimiento permanente que realiza la entidad sobre el comportamiento de la temperatura en el país.

En Cali se esperan lluvias de ligeras a moderadas durante la tarde y la noche, con una temperatura máxima de 31 °C, según el pronóstico del Ideam. Foto: Getty Images

Pronóstico para las principales ciudades