El anuncio de Abelardo De La Espriella para las comunidades en el sur del Atlántico: “Vía libre”

Este lunes, 27 de julio, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, llegó hasta el sur del Atlántico, en medio de los empalmes regionales que adelanta su gobierno. Desde Suan y Campo de la Cruz, hizo un importante anuncio con las obras del Canal del Dique, una obra clave para estas comunidades, pues precisó que desde el 8 de agosto, es decir, un día después de su posesión, habrá vía libre para la construcción de este proyecto.

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“Acostúmbrense porque se van a aburrir de verme. Voy a vivir metido aquí en el sur resolviendo los problemas porque a mí la política que me gusta es la política de las soluciones: la del agua, las viviendas, los acueductos, la seguridad y la salud”, expresó el electo mandatario de los colombianos.

Y es que De La Espriella sacó una importante votación en estos dos municipios del sur del Atlántico, donde le ganó a Iván Cepeda en medio de las elecciones a la presidencia de la República.

Restauración ecológica del Canal del Dique. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

El presidente electo también indicó que desde su gobierno trabajarán por el desarrollo económico de esta zona del Caribe colombiano, que es necesario para que las comunidades tengan el sustento para sus familias.

Frente a este proyecto del Canal del Dique, la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, señaló que con la autorización de estas obras no solo se beneficia el sur del Atlántico, sino que también otras zonas de la región Caribe. La jefe de esta cartera precisó que en medio de esta gestión hubo retrasos por procesos de consultas y trámites administrativos.

“Hace cuatro años, en Santa Lucía, nos dijeron que había que echar para atrás todo. Incluso plantearon que la gente del sur debía reubicarse para que no siguiera sufriendo las inundaciones, cuando nosotros tenemos la solución con el Canal del Dique”, explicó Noguera.

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Noguera no descartó que haya intereses de particulares en medio de estos proyectos que benefician directamente a las poblaciones del Caribe colombiano. A su turno, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, expresó que no era técnico solicitar licencias ambientales para unas obras de restauración ecológica y mitigación del Canal del Dique.

“Insistir en exigir una licencia ambiental para un proyecto diseñado precisamente para la restauración ecológica y la mitigación del Canal del Dique es un trámite burocrático innecesario que solo ha servido para dilatar las soluciones durante cuatro años y generar sobrecostos absurdos a los colombianos”, puntualizó.