Álvaro Uribe celebra decisión de De La Espriella de reducir embajadas y pide seguir “adelgazando la burocracia”

En medio de las diferencias que han alejado a De la Espriella y a Álvaro Uribe, el expresidente respaldó la decisión del presidente electo de cerrar la embajada de Colombia en Cuba, al considerar que hace parte de una política de austeridad que, a su juicio, necesita el país.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Uribe afirmó que la reducción de embajadas y consulados anunciada por el mandatario electo es una medida acertada para aliviar las finanzas públicas.

“La reducción de embajadas y consulados anunciada por el presidente electo es una iniciativa que Colombia necesita”, señaló.

El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, le dijo a SEMANA que espera que Abelardo De La Espriella se reúna “rápidamente” con Álvaro Uribe

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

El exmandatario también planteó que esa estrategia debería extenderse a los organismos multilaterales, al advertir sobre los altos costos que representan sus estructuras administrativas.

“Colombia debería insistir en la reducción de costos en todos los organismos multilaterales. Ese bienestar burocrático es insostenible”, manifestó.

Honorio Henríquez quiere sentar a Abelardo De La Espriella, Gustavo Petro y Álvaro Uribe en la misma mesa

Foto: : AP

Uribe comentó que los nuevos avances en tecnología y comunicación permiten disminuir la presencia diplomática sin perjudicar las relaciones internacionales del país.

“En nuestra historia, cuando las comunicaciones eran a mula, remo y vela, teníamos embajadores que atendían varios países. Hoy la revolución comunicacional facilita adelgazar la burocracia para la salud de las finanzas públicas”, concluyó.

Álvaro Uribe Vélez Foto: Getty Images via AFP

El pronunciamiento se conoce luego de que Abelardo De La Espriella anunciara que su gobierno cerrará la embajada de Colombia en Cuba como parte de una reorganización del servicio exterior y una estrategia para reducir el gasto público.