Cambio Radical postula a Nataly Vélez para presidir la Comisión Sexta de la Cámara

La bancada de Cambio Radical postuló a la representante a la Cámara Nataly Vélez para asumir la Presidencia de la Comisión Sexta durante la nueva legislatura, una de las comisiones encargadas de debatir proyectos relacionados con educación, cultura, ciencia, tecnología, comunicaciones y protección de la niñez.

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La candidatura recibió el respaldo del exsenador Carlos Fernando Motoa, quien destacó las capacidades de la congresista y expresó su confianza en que pueda liderar una agenda legislativa enfocada en temas de alto impacto social.

“Me he caracterizado por confiar en el liderazgo, la capacidad y el compromiso de las mujeres. Por eso celebro que la representante Nataly Vélez haya sido postulada por la bancada de Cambio Radical para presidir la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. El próximo miércoles se llevará a cabo la elección y espero que esta sea una oportunidad para que nuestro partido lidere una agenda seria y responsable en temas tan sensibles como la educación, la cultura y la protección de la niñez”, afirmó Motoa.

Según informó Cambio Radical en un comunicado, la postulación busca garantizar que el trámite de los proyectos de ley en la Comisión Sexta se desarrolle bajo criterios de respeto por la institucionalidad, equilibrio entre los poderes públicos y garantías democráticas para todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

La colectividad aseguró que, de resultar elegida, Nataly Vélez ejercerá una presidencia orientada a brindar plenas garantías a todas las bancadas, promoviendo un trámite transparente de las iniciativas legislativas y el desarrollo de debates de control político en igualdad de condiciones para el oficialismo, los independientes y la oposición.

El partido también manifestó que su propósito es garantizar el respeto por la participación de todas las corrientes políticas dentro de la Comisión Sexta, en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, fortaleciendo la discusión democrática sobre las iniciativas que impactan sectores estratégicos como la educación, la cultura, las comunicaciones, la innovación y la infancia.

La elección de la Presidencia de la Comisión Sexta está prevista para este miércoles, cuando los integrantes de esa célula legislativa definirán quién dirigirá los debates durante el primer año de la nueva legislatura.