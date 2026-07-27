Abelardo De La Espriella llegó a Medellín para asistir a la pasarela inaugural de Manuela Álvarez en Colombiamoda

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció en la noche de este lunes 27 de julio su llegada a Medellín para asistir a la inauguración de Colombiamoda 2026, uno de los eventos más importantes de la industria textil y de la moda en América Latina.

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A través de su cuenta de X, el mandatario informó que hará parte de la jornada inaugural, que tendrá como uno de sus principales atractivos la pasarela de la diseñadora Manuela Álvarez, encargada de abrir oficialmente esta edición de Colombiamoda, pero además de vestir a quien será la primera dama, Ana Lucía Pineda.

“Llegando a Medellín para acompañar la inauguración de Colombiamoda, la plataforma más importante del país para impulsar el talento, la creatividad, el diseño y la industria de la moda colombiana”, escribió De La Espriella junto a un video en el que mostró su arribo a la ciudad.

En la misma publicación, el presidente electo destacó la importancia del sector creativo para la economía nacional y aseguró que su administración buscará fortalecer este tipo de industrias.

“Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo las industrias creativas como motor de desarrollo, empleo y crecimiento para Colombia”, afirmó.

De La Espriella cerró su mensaje reiterando su respaldo a este sector con la frase: “¡Firme por las industrias creativas y firme por la Patria!”.

Durante el evento, Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín, se pronunció por la presencia del presidente electo: “Hace diez años ningún presidente venía a Colombiamoda, desde Juan Manuel Santos, y hoy lo hizo Abelardo de la Espriella”.

Además, el equipo de De La Espriella le reveló a SEMANA que para la posesión presidencial se vestirán 100% colombianos. Diseñadores y artesanos estarán presentes simbólicamente durante la ceremonia.

La presencia del presidente electo en la inauguración de Colombiamoda marca uno de sus primeros actos públicos relacionados con los sectores cultural y empresarial, tras la conformación de su equipo de Gobierno. El evento reúne a diseñadores, empresarios, compradores y representantes de la industria de la moda de Colombia y de otros países.