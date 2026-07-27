El mensaje de Mauricio Gaona tras ser designado por Abelardo De La Espriella como embajador de Colombia ante la ONU

Horas después de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunciara su designación como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York, el jurista Mauricio Gaona se pronunció por primera vez sobre el nuevo cargo y envió un mensaje en el que agradeció la confianza depositada en él.

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A través de su cuenta de X, Gaona expresó que recibe esta responsabilidad con el compromiso de representar al país en uno de los principales escenarios de la diplomacia internacional.

“Agradezco la designación como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York”, escribió al inicio de su publicación.

El académico afirmó que asumirá esta misión con “el rigor, la ética de Estado y la profunda responsabilidad que exige la representación de Colombia ante el escenario internacional”.

En el mismo mensaje aseguró que su gestión estará orientada por los principios constitucionales y el fortalecimiento de las instituciones del país.

“Asumo esta alta dignidad guiado por la primacía de la Constitución, la defensa del Estado de derecho y el compromiso inquebrantable de honrar la voz y las instituciones de la República ante las Naciones Unidas”, manifestó.

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El pronunciamiento se produjo luego de que De La Espriella oficializara su nombramiento mediante un comunicado y una publicación en redes sociales. Allí destacó la trayectoria de Gaona como jurista, académico y experto en derecho internacional, derechos humanos, democracia y derecho constitucional, además de señalar que su experiencia contribuirá a fortalecer la representación de Colombia ante la ONU.

Según el presidente electo, el nuevo embajador tendrá la misión de impulsar las relaciones internacionales del país, fortalecer alianzas estratégicas y representar los intereses de Colombia en el organismo multilateral.