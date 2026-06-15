El abogado Mauricio Gaona le envió un mensaje a las Fuerzas Armadas sobre la segunda vuelta de las elecciones que se desarrollará el próximo domingo 21 de junio, en la que se enfrentarán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Gaona aseguró que el reconocimiento de los resultados no depende de los actores políticos o del presidente de la república, por el contrario, el abogado enfatizó que esa potestad está en el respeto a los resultados que sean avalados por el Consejo Nacional Electoral tras el escrutinio.

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“Las Fuerzas Armadas tendrán la responsabilidad institucional de preservar el orden constitucional que hace posible la transferencia pacífica y democrática del poder ejecutivo conforme al mandato popular expresado en las urnas y certificado por las autoridades electorales”, expresó el jurista.

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Gaona le recordó a las Fuerzas Armadas que la Constitución Política deja claro que ningún funcionario público está por encima de la Constitución y les dijo que el “deber supremo” pertenece al orden democrático que han jurado defender.