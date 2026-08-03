Gregorio Eljach se desmarca de la elección del contralor y responde a señalamientos: “No tengo ningún candidato”

El procurador general, Gregorio Eljach, les salió al paso a las versiones que hay en redes sociales sobre que, supuestamente, él está apoyando algunas aspiraciones para la Contraloría General.

Procurador Gregorio Eljach recordó la importancia del Congreso y envió un mensaje a Abelardo De La Espriella: “Respeto a la independencia”

Dicha elección la hará el Congreso en pleno el próximo 12 de agosto y algunos activistas empezaron a mover dichas versiones de manera articulada.

Por esa razón, SEMANA se comunicó con el jefe del Ministerio Público, quien aseguró que no tiene interés alguno en dicha elección, por lo que tampoco es cierto que esté apoyando a alguno de los aspirantes.

Explicó que conoce a varios de los que están en el proceso de elección, pero que eso no significa un apoyo de su parte y que por estar al frente de la Procuraduría no puede intervenir en procesos de elección.

Finalmente, contó que nadie puede decir que él está respaldando a uno u otro candidato, porque sencillamente no es es la verdad. Por esa razón, pidió a quienes están promoviendo esas versiones en redes que verifiquen antes de hacer publicaciones.