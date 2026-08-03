Temor en el Fondo para la Reparación a las Víctimas por amenazas: señalan a otra entidad del Gobierno

Al cierre del Gobierno y en medio de la tensión por el empalme entre las administraciones saliente y entrante, una denuncia aviva la preocupación por presuntas amenazas que buscarían presionar movimientos exprés en dos entidades del Estado.

Director de la ANT deberá responder por posible desacato en caso de presunta “confiscación” de tierras

Al Fondo para la Reparación a las Víctimas llegó un anónimo con amenazas que incluían fotos de armas, con el presunto fin, según conoció este medio, de presionar el traslado inmediato de cerca de 300 bienes.

“Oiga, gran hp, siga haciéndose el macho, ¿usted cree que el plomo no le entra firme? Lo que le toque, de una vez última advertencia”, fue el primer mensaje que se recibió.

Las preocupantes dudas que rodean a la Agencia Nacional de Tierras: hay políticos inmersos y riesgo electoral para 2026

Luego llegó otra amenaza, más puntual: “Estás advertido, perro hp, vamos a ver si lleno de plomo es igual de machito. Las horas están contadas, no se ponga a inventar y haga la fácil. Ojalá se ponga de sapo a pedir ayuda, que le va peor y lo tenemos vigilado”.

El temor que generaron estos mensajes obligó a los funcionarios a presentar una denuncia ante las autoridades. En esta se plantea la hipótesis de que las amenazas estarían relacionadas con la negativa a trasladar más de 300 bienes en poder del Fondo a la ANT, debido a que estos no cumplen los requisitos exigidos para ser remitidos a esa entidad. Así lo tienen documentado la Procuraduría y la Contraloría.