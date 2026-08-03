Ernesto Samper responde a la decisión de Abelardo De La Espriella de no invitarlo a la posesión: “Me ahorré un vestido”

Este lunes, 3 de agosto, se conoció que los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper no serán invitados a la posesión de Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali.

Fuentes del gobierno entrante le revelaron a SEMANA que De La Espriella no actuará como un político en ese sentido, y por esa razón hizo dichas exigencias.

Los expresidentes que sí fueron invitados a la posesión presidencial, este 7 de agosto en Cali, fueron Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria.

Abelardo De La Espriella dio instrucción precisa a protocolo para no invitar a su posesión a Ernesto Samper y Juan Manuel Santos

Por esa razón, Samper respondió a través de sus redes sociales ante la información conocida.

“Acabo de enterarme de la noticia de que no estaré invitado a la posesión del presidente @ABDELAESPRIELLA el próximo 7 de agosto, en Cali”, dijo.

Agregó: “Agradezco profundamente al presidente este regalo, que me llega precisamente el día de mi cumpleaños, porque así me economizo un vestido nuevo —o un uniforme militar—, un pasaje a Cali y una noche de hotel. Prefiero ir a bailar salsa en el Petronio y con la gente”.

Por ahora, Santos no se ha pronunciado sobre la decisión del presidente electo, cuya posesión será el 7 de agosto en Cali, Valle del Cauca.