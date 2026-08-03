Esteban Santos reacciona a la decisión de Abelardo De La Espriella de no invitar al expresidente Juan Manuel Santos a su posesión

Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, se pronunció este lunes sobre la decisión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de excluir a su padre de la lista de invitados a la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali.

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El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó duras críticas al expresidente Juan Manuel Santos. Foto: SEMANA

A través de su cuenta en la red social X, Santos cuestionó la determinación del mandatario electo y aseguró que una ceremonia de investidura debe representar a todos los sectores del país, más allá de las diferencias políticas.

“Ya que estos días se ha hablado tanto de símbolos: un presidente representa a todos los colombianos, incluso a quienes piensan distinto. Excluir a expresidentes de una ceremonia de Estado es un gesto de pequeñez. Colombia necesita más unidad y menos polarización”, escribió.

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De izquierda a derecha: Esteban Santos y Abelardo de la Espriella. Foto: Imagen de la cuenta en X @EstebanSantos10 y Colprensa, respectivamente.

El mensaje fue publicado después de que se conociera que De La Espriella dio instrucciones a su equipo de protocolo para que los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper no fueran invitados al acto de transmisión de mando.

La decisión se suma a la larga confrontación política que el presidente electo ha sostenido con ambos exmandatarios, especialmente con Santos, a quien ha responsabilizado en repetidas ocasiones por el rumbo que tomó el país tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.

Esteban Santos Foto: Instagram estebansantos10

La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se llevará a cabo el próximo 7 de agosto. En medio de los preparativos del evento, el mandatario electo ha adoptado varias decisiones relacionadas con el protocolo de la ceremonia, entre ellas la definición de la lista de invitados, que ha despertado un nuevo debate político por la ausencia de Santos y Samper.